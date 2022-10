La nueva grieta en el Frente de Todos: qué hacer con las PASO

Ayer quedó bien claro que la nueva grieta gira en torno a qué hacer con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras desde el kirchnerismo y desde el massismo militan la suspensión de las primarias -con el apoyo de gobernadores e intendentes-, Alberto Fernández se mantiene firme en que deben realizarse. Sin embargo, el presidente deja una puerta abierta: tal vez podrían ser más cerca de la fecha de las elecciones generales.

“La mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencer al presidente para que no haya PASO”, advirtió el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Y explicó que esto se debe a que la mayoría de los gobernantes “se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año”, y por eso el pedido de suspensión de las primarias.

No habían pasado ni un par de horas, cuando Alberto Fernández eligió responderle a su ministro del Interior, solapadamente claro está.

“No quiero que en ningún lado no se respete la democracia, no quiero que en ningún lado no se respete el veredicto popular, no quiero que en ningún lado se tergiversen los procesos electorales que están en marcha”, dijo el presidente refiriéndose a América Latina ya que lo dijo en la inauguración de la Cumbre de la CELAC-Unión Europea que se realizó este jueves en Centro Cultural Néstor Kirchner.

Pero quedó bien claro que Alberto Fernández salió a responderle así al ala dura del kirchnerismo y a La Cámpora sobre la necesidad de no suspender las PASO, tal como había sugerido Wado de Pedro que solicitan los gobernadores y los intendentes.

Las palabras de Wado de Pedro -tal vez el momento culmine de la embestida lanzada por el kirchnerismo duro sobre Alberto Fernández para suspender las PASO- fueron el corolario de un camino que comenzó hace semanas y se profundizó desde el lunes, cuando Máximo Kirchner deslizó en una entrevista: “Entendemos que el plazo entre las PASO y las generales tiene que ser más corto”. Y enseguida dijo que le parecía “por lo menos extraño” que el Presidente de un oficialismo estuviera dispuesto a competir en una interna para ser reelecto.

La campaña “desactivemos las PASO” continuó con la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que se suspendan las primarias. El autor fue el rionegrio Luis Di Giácomo, integrantes del bloque Provincias Unidas y referente en la Cámara Baja del senador y exgobernador Alberto Weretilneck, un dirigente cercano a Sergio Massa.

Sin embargo, hay que dejar en claro que el proyecto apenas si ha ingresado en el parlamento y no se sabe exactamente cuándo podría ser tratado en la Cámara de Diputados ni cuánto tiempo podría demandar su sanción completa.

Mientras en el Frente de Todos y en la Casa Rosada el debate sobre qué hacer con las PASO no cesa, hay quienes ya parecen haber encontrado una solución salomónica: convencer a Alberto Fernández de postergarlas un mes y que se realicen más cerca de las elecciones generales, para evitar cualquier impacto que puedan tener en la economía real. Se basan en el antecedente del 2019, cuando la derrota de Mauricio Macri generó un cimbronazo en los mercados.

Para poder postergarlas, el Congreso debe reformar la ley que creó las PASO (Ley 26.571) que prevé que las primarias deben “celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales”.

Tal vez esta alternativa le permita zanjar al Frente de Todos el último de los temas que abre la grieta dentro de la coalición gobernante. Pero para eso deberá conseguir que más diputados y senadores los acompañen, ya que no alcanza con los votos propios.