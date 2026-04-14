Menem confirmó que Adorni irá a Diputados el 29 de abril: "Compren pochoclo"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y anticipó una sesión “picante” para la presentación del informe de gestión del ministro coordinador:
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó hoy que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la causa judicial por corrupción y enriquecimiento ilícito, concurrirá al recinto el próximo miércoles 29 de abril, y vaticinó que el cruce del funcionario con la oposición será “picante”.
“Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó risueñamente el riojano durante una charla que brindó en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la histórica sede de la calle Montevideo, al anunciar la presentación del informe de gestión a cargo del ex vocero presidencial.
El diputado de La Libertad Avanza defendió con vehemencia a Adorni frente a las denuncias por malversación de fondos públicos y obsceno crecimiento patrimonial sin declarar, en tanto que apuntó contra la oposición por “generar desánimo” y por querer “llevar al Gobierno al barro”.
El titular de Diputados detalló que ya se acumularon más de 4.800 preguntas de los distintos bloques y vinculó ese volumen con una estrategia opositora que, según su análisis, no apunta a discutir políticas públicas sino a desgastar al Gobierno. “Todos tienen un solo objetivo: generar desánimo y llevar a todos al barro”, sostuvo.
"No hay ninguna propuesta de los otros sectores", opinó el titular de la Cámara de Diputados durante su exposición ante más de un centenar de abogados porteños.
En paralelo, Menem defendió los avances legislativos del Gobierno, haciendo especial hincapié en la reforma de la ley de glaciares, aprobada recientemente. Explicó que la iniciativa buscó dotar de previsibilidad jurídica a la actividad productiva, particularmente en la delimitación de zonas periglaciares y geoformas. Destacó el proceso de participación pública, que según detalló, recibió más de 105.000 inscripciones, lo que obligó a adaptar el mecanismo de audiencias para evitar la paralización del tratamiento.
En materia electoral, Menem resaltó la implementación de la boleta única de papel como uno de los principales logros del oficialismo. Afirmó que el sistema permitió reducir prácticas irregulares, como el voto cadena o la manipulación de boletas, y agilizar el escrutinio. Además, anticipó que el Gobierno buscará su adopción en todas las provincias y planteó la posible eliminación o suspensión de las PASO para reducir costos.
El presidente de la Cámara baja sostuvo que también quieren modificar las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Además, una reforma impositiva, la Ley de Salud Mental y "la de Propiedad Privada, que ya se está discutiendo en el Senado", dijo Menem.
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