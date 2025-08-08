Lemoine cruzó a Mondino por sus dichos sobre Milei

La también asesora de Milei afirmó este jueves que los dichos de Mondino forman parte del contexto electoral en el que se busca que “Milei quede como un corrupto”.

"Dicho en inglés quizás no suena exactamente lo mismo que en castellano. Pero, siendo este el contexto electoral en el que estamos, en el que la oposición está tratando de hacer que Javier Milei quede como un corrupto, el timing me hace pensar que no fue inocente del todo”, dijo Lemoine en LN+.

En relación a las acusaciones de la excanciller acerca de la responsabilidad del mandatario libertario en la difusión de la criptomoneda $Libra, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que “el mismo Presidente dijo que no debería haber publicado eso porque no estaba al tanto”. Según Lemoine, Milei promocionó el token “para que la gente se anotara a participar para cuando se repartiera el dinero”.

La diputada luego se refirió a las declaraciones de Mondino sobre la “inestabilidad mental” de Milei, y sostuvo que “es atentar contra el Presidente”, además de cuestionar su desempeño como canciller: “Si fue un furcio y se equivocó, no está a la altura del cargo que tenía, y lo demuestra. Ella está buscando hacer daño, es una cuestión personal. Nadie del Gabinete dice que el Presidente tiene desequilibrios. Al contrario, hay un buen ambiente laboral".

La excanciller dio una entrevista al programa Head to Head, del periodista Mehdi Hasan en la cadena Al-Jazeera English, donde tocó diversos temas vinculados a su etapa dentro del gobierno de Javier Milei. Con un estilo incisivo y por momentos provocador, el entrevistador le preguntó por la salud mental del Presidente, la relación del mandatario con sus perros y el escándalo de $LIBRA.

“Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, respondió Mondino luego de que Hasan la inquiriera repetidamente por el escándalo $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó y que, tras desplomarse en su valor, dejó un tendal de inversores en la banquina.

Entre otros temas, la exfuncionaria abordó la salud mental presidencial. “Cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ¿[Milei] siguió más consejos suyos o de sus perros?“, le preguntó Hasan, a lo que Mondino aseguró que vio a las mascotas del jefe de Estado ”dos veces" y no los contó por su apatía con los perros.

Asimismo, Hasan insistió: ““¿No cree que la aptitud mental importa cuando se trata de un líder de un país?“. En consecuencia, Mondino dijo: ”Es extremadamente relevante y le ruego que mencione a un líder, uno de los grandes líderes del mundo en este momento, que no tendría ningún tipo de, digamos, narcisismo“, respondió Mondino.