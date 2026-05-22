El Gordo Dan apuntó otra vez contra Martín Menem

El conflicto comenzó durante el fin de semana, cuando sectores vinculados al oficialismo pusieron el foco sobre la cuenta “Periodista Rufus”, que difundía críticas al Gobierno y publicaba información anticipada sobre movimientos internos del gabinete.

Entre otras versiones, desde esa cuenta se había mencionado la posibilidad de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia. Con el correr de las horas, la controversia creció y derivó en acusaciones cruzadas dentro del propio espacio libertario.

Frente a eso, Milei defendió públicamente a Menem y aseguró que todo había sido “prefabricado”. El Presidente sostuvo además que la situación había sido aclarada durante una reunión de gabinete.

images (54) Milei había salido a defender al titular de Diputados días atrás.

La tensión aumentó cuando Menem intentó bajarle el tono a las críticas de Parisini al señalar que el influencer no ocupa ningún cargo formal dentro del Gobierno. “¿Es funcionario Daniel Parisini?”, preguntó durante una entrevista televisiva.

La respuesta no tardó en llegar. “No sé desde cuándo es un honor para el mileísmo ser funcionario público”, replicó Gordo Dan, quien además reivindicó su rol como militante libertario desde antes de la llegada de Milei a la Presidencia.