El Gordo Dan apuntó otra vez contra Martín Menem

El influencer libertario cuestionó al titular de Diputados por haber necesitado la defensa pública de Javier Milei tras la polémica por una cuenta en redes.
Las tensiones dentro del oficialismo libertario volvieron a quedar expuestas tras un nuevo cruce entre el influencer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La discusión se reactivó luego de que Menem negara haber engañado al presidente Javier Milei en relación con la polémica por una cuenta de “X” vinculada a su entorno. Desde su programa en el streaming “Carajo”, Parisini cuestionó con dureza al dirigente riojano y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores libertarios.
“Subestimar al Presidente es mentirle para que tenga que salir a defenderte, ¿ por quÉ no te podés defender solito?”, afirmó el influencer, en referencia a la intervención pública de Milei para respaldar a Menem.
El conflicto comenzó durante el fin de semana, cuando sectores vinculados al oficialismo pusieron el foco sobre la cuenta “Periodista Rufus”, que difundía críticas al Gobierno y publicaba información anticipada sobre movimientos internos del gabinete.
Entre otras versiones, desde esa cuenta se había mencionado la posibilidad de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia. Con el correr de las horas, la controversia creció y derivó en acusaciones cruzadas dentro del propio espacio libertario.
Frente a eso, Milei defendió públicamente a Menem y aseguró que todo había sido “prefabricado”. El Presidente sostuvo además que la situación había sido aclarada durante una reunión de gabinete.
La tensión aumentó cuando Menem intentó bajarle el tono a las críticas de Parisini al señalar que el influencer no ocupa ningún cargo formal dentro del Gobierno. “¿Es funcionario Daniel Parisini?”, preguntó durante una entrevista televisiva.
La respuesta no tardó en llegar. “No sé desde cuándo es un honor para el mileísmo ser funcionario público”, replicó Gordo Dan, quien además reivindicó su rol como militante libertario desde antes de la llegada de Milei a la Presidencia.
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