Bullrich remarcó la importancia de mantener la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo, al considerar que el trabajo es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas.

"Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros", explica @PatoBullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 4, 2026

También destacó la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.

La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.

Qué dice el proyecto

El proyecto sostiene los puntos centrales de esa ley de emergencia en discapacidad de la oposición: mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por IPC de las prestaciones, y la pensión no contributiva, junto a la posibilidad de obtenerla a la par de un trabajo registrado.

Solo elimina el concepto de "emergencia", que en lo concreto le daba al Gobierno mayor discrecionalidad para el manejo de los fondos.

El gobierno arremete de nuevo contra las personas con discapacidad.

Mientras el oficialismo tuvo que incluir en el texto las partidas que va a utilizar para financiar cada punto de la ley y que se cumplan. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimo el costo en $598.912 millones para 2027.

También se modificó la delegación que se le otorgaba al Ejecutivo para estipular los requisitos necesarios para acceder a una pensión por discapacidad y quedaron especificados en la ley.

Por otra parte, se garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o por discapacidad (el actual Incluir Salud), y se fijaron plazos concretos para pagar las deudas por compensaciones a prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y la cancelación total dentro de los 90 días corridos.