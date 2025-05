Los resultados de un domingo sin fútbol y con un nuevo mapa político/ Por Candelaria de la Sota

El triunfo contundente fue para La Libertad Avanza. La lista encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni se impuso como la primera fuerza porteña con 495.069 votos, sobre un total de 1.654.043 sufragios emitidos. Fue poca gente, si se observa que había 3.088.750 habilitados para votar. Aun con poca presencia de votantes, el partido del presidente Javier Milei ganó en la mayoría de las comunas, incluso en bastiones históricamente macristas como Palermo, Belgrano y Caballito.

¡A pintar de violeta el país!

“Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora ¡a pintar de violeta todo el país!”. Con esta arenga, el presidente insto a sus seguidores a ir por todo tras calificar a esta elección como una “bisagra para las ideas de la libertad” y agradecer especialmente a su hermana, Karina Milei, y al estratega Santiago Caputo por su labor en la campaña.

El empate fue para Unión por la Patria. Con Leandro Santoro a la cabeza, la boleta del espacio peronista quedó cerca del oficialismo libertario: cosechó el 27,35% de los votos. En otras circunstancias, ese caudal habría bastado para ganar. En cambio, en esta oportunidad se podría considerar que “calificó como un empate”. Así lo definió el armador Juan Manuel Olmos (que quedo afuera de la Legislatura porteña porque iba numero 11 en la lista y entraron 10 legisladores): lo que está claro que paso fue que perdió el PRO,

"Santoro empato y La Libertad Avanza gano” dijo Olmos quien aseguro que este escenario plantea un pronostico en la provincia de Buenos Aires en el que “la unidad es indispensable”. Se refería, claro está, a la unidad del peronismo que deberán buscar Cristina Fernandez de Kirchner y Axel Kicillof para enfrentar a Milei en septiembre en territorio bonaerense.

La derrota del PRO

La derrota —clara y contundente— fue del PRO. Por primera vez desde 2007, el partido fundado por Mauricio Macri no ganó una elección en la Ciudad de Buenos Aires, donde originalmente se fundo este partido vecinal. Tampoco pudo ganar ninguna comuna. Silvia Lospennato, su candidata, quedó tercera, con un magro 15,92%. El retroceso fue brutal. Lo que durante años fue sinónimo de gestión y poder en la Ciudad, hoy parece una marca desgastada que no logra sintonizar ni con los enojos ni con las demandas sociales actuales. El experimento de Jorge Macri, al separar la elección y borrar las PASO, no evitó el golpe.

La Libertad Avanza logro su objetivo

La Libertad Avanza logro su cometido: derroto a sus principales socios en las urnas y se consolidó como la opción de derecha que elige el electorado porteño. Dispuesto a cometer el necesario parricidio político para crecer sin padrino, Milei intensificó sus críticas hacia quien fuera su principal socio en su llegada al poder: apenas unas horas después del resultado electoral.

“Quizás Macri deba entender que su momento ya pasó y que para algunas cosas está grande y no las entiende”, disparo el presidente en una entrevista periodística en la que no dudo en dejar en evidencia la creciente tensión entre ambos líderes, especialmente en el contexto de las negociaciones para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Milei anunció que avanzará en un acuerdo electoral con dirigentes del PRO en la provincia, sin la participación de Mauricio Macri. “El acuerdo en la provincia de Buenos Aires avanza, independientemente de él ”, señaló. Entre los interlocutores clave se encuentran Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, quienes mantienen conversaciones con Karina Milei y otros referentes de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, la Legislatura porteña cambia de color, pero más que una ola, lo que se consolida es una nueva fragmentación. La Libertad Avanza será la primera minoría, Unión por la Patria refuerza su base y el PRO queda reducido a fuerza complementaria. Entre todos, deberán construir mayorías para gobernar una ciudad cada vez más desigual, más cara, y más escéptica.

Sin fútbol en la pantalla y con baja participación (apenas por encima del 50%), el día dejó una señal: la política porteña se mueve, pero no todos se están moviendo con ella. Este nuevo escenario político plantea desafíos significativos para las fuerzas tradicionales y marca un punto de inflexión en la dinámica electoral argentina.