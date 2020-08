"Macri es mucho mejor turista que presidente", dijo Máximo Kirchner

El diputado también hizo una comparación entre los criterios utilizados para juzgar los viajes de la ex presidentes Cristina Fernández y Mauricio Macri : “Cada vez que Cristina viajaba se fugaba. Tenía la hija enferma y se fugaba. Pero no se fugó: se quedó con la gente. Y perseguida y sin el Fondo Monetario les gano la elección. Y todavía no lo asumen”. En cuanto a Macri, señalò que tiene todo el derecho de viajar con su familia por el mundo. Después de todas las causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el expresidente a que el Poder Judicial le haga algo? Creo que hace lo que le gusta que es hacer turismo. Es mucho mejor turista que presidente”

Ademàs, durante su discurso, el jefe de la bancada oficialista, señalò:

- “Llegamos a esta ampliación de la moratoria que votó este Congreso a fines del año ‘19 porque las condiciones ya paupérrimas que tenía este país por las decisiones económicas y políticas del gobierno del expresidente Mauricio Macri. En esa fecha nadie pensaba que se podía avecinar esta pandemia”- “La moratoria alcanza también a grandes empresas, no sólo a los que les ha gustado nombrar durante todo el día”

- “Telecom también fue incluida en la moratoria para que vean que no nos guía ningún odio ni rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupar”

- “Cando uno mira la tapa de este diario (The New York Times) ve que por más que haya un presidente irresponsable que incentiva a la sociedad a salir, la economía se cae de todas maneras. Hablo de Estados Unidos porque para algunos es la madre patria”

- “El año pasado el 48% de la recaudación fue del IVA y el 33% de Ganancias. Pero dentro de Ganancias, se ve que el 33% está constituido por los trabajadores que pagan ganancias. ¿Cómo puede ser que pague más ganancias un trabajador que una empresa energética? Dijeron que no iban a pagar más ganancias y le mintieron a la sociedad para juntar más votos pero después no supieron que más hacer”

- “No gobernó Juan Carr sino Mauricio, que es Macri. El de Sevel, el que se lleva puesta a la Corte Suprema, el de Ruckauf, el del Correo Argentino. No le pagaba al Correo Argentino y cuando se hizo el blanqueo vino modificado desde la Casa Rosada”

- “Ingresaron en el blanqueo, no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el canon del Correo. Lo que hicieron fue insolventarse evadiendo impuestos y después armaron un blanqueo para traerla de vuelta”

- “¿Hablan de plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los cinco días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del Poder Judicial. Y ahora está nuevamente atravesando una denuncia de espionaje”

- “Votaron el 82% móvil y la populista Cristina lo tuvo que vetar porque el Estado no podía. Ustedes estuvieron cuatro años y no pusieron el 82% móvil porque hacen política de una manera irresponsable, tratando de frustrar a la sociedad”