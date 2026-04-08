Axel Kicillof: "El pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste"

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Kicillof destacó que “tenemos el orgullo de venir hoy a Olavarría, un municipio que está siendo especialmente golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional, para inaugurar la obra más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial bonaerense”.

“Esto que debería ser común, habitual, implica un verdadero contraste con lo que sucede en el país: aquí hay una Provincia que resiste al ajuste y trabaja para que todos los y las bonaerenses que buscan justicia tengan la respuesta que se merecen”, añadió.

“Este edificio había sido paralizado por el Gobierno provincial que nos precedió y se podría haber convertido en un elefante blanco en medio de la ciudad. Decidimos invertir, junto a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, más de 20 millones de dólares porque aquí no hay motosierra, hay inversión para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Este es un logro colectivo, que demuestra que si todos cumplimos con nuestra parte las obras no se paralizan, se empiezan y se terminan”.

A partir de una inversión de $26.800 millones, financiada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ejecutada por el gobierno bonaerense; en el Polo funcionarán los fueros Civil y Comercial; Penal; Laboral; de Familia; y de Responsabilidad Penal y Juvenil, con sus respectivas instituciones y dependencias de la Suprema Corte.

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"Le pido al Poder Judicial bonaerense que nos acompañe en el reclamo que hacemos por los fondos que el Gobierno nacional le ha robado a la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof, y agregó que "si no cambian estas políticas económicas, nuestro pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste: tomemos conciencia, defendamos a nuestra gente y revalidemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar todos los días”.