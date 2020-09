Se reunió con intendentes bonaerenses para conversar de la situación política y económica del país. Algo que seguramente consideraron que no podían postergar...

El ex presidente Mauricio Macri debía cumplir 14 días de aislamiento tras haber regresado de su viaje de “trabajo” por Francia y Suiza. Pero según lo confirman sus compañeros de partido (aunque “compañeros” no corresponda) el ex presi no cumplió con la ley. O sea, rompió la cuarentena obligatoria.