Mahiques se reunió con la Corte Suprema y avanzó en la cobertura de más de 300 vacantes judiciales

El ministro de Justicia dialogó con Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz y ratificó el envío de pliegos para normalizar tribunales
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió con los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, en un encuentro que marcó el inicio del vínculo formal entre el nuevo Ministro de Justicia y el máximo tribunal.
Según informaron fuentes oficiales, durante la reunión el eje principal fue la necesidad de cubrir más de 300 vacantes en juzgados y fiscalías en todo el país. Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que se avanzará con el envío de pliegos al Senado para designar jueces, fiscales y defensores.
El encuentro se desarrolló en el Palacio de Justicia, poco después de la jura de Santiago Viola como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo.
Viola, cercano a Karina Milei y apoderado de La Libertad Avanza (LLA), asumió funciones dentro del esquema del Ministerio de Justicia y tendrá un rol clave en la relación con el organismo encargado de la selección y control de magistrados.
La situación actual del sistema judicial fue uno de los puntos centrales del análisis ya que gran parte de los juzgados y fiscalías funcionan con subrogancias o estructuras incompletas, lo que impacta en la capacidad operativa y genera demoras en los procesos.
En ese contexto, también se abordó el uso del sistema de conjueces como herramienta para garantizar el funcionamiento de los tribunales ante vacancias, licencias o impedimentos de los magistrados titulares.
Según el comunicado oficial, las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, respetando la independencia judicial y garantizando la seguridad jurídica dentro del marco del Estado de Derecho.
La cobertura de vacantes aparece como una prioridad para el Gobierno, no solo por su impacto en el funcionamiento de la Justicia, sino también por su dimensión política, ya que los pliegos deberán ser tratados en el Senado.
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