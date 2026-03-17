Mahiques se reunió con la Corte Suprema y avanzó en la cobertura de más de 300 vacantes judiciales

La situación actual del sistema judicial fue uno de los puntos centrales del análisis ya que gran parte de los juzgados y fiscalías funcionan con subrogancias o estructuras incompletas, lo que impacta en la capacidad operativa y genera demoras en los procesos.

En ese contexto, también se abordó el uso del sistema de conjueces como herramienta para garantizar el funcionamiento de los tribunales ante vacancias, licencias o impedimentos de los magistrados titulares.

Mahiques Milei

Según el comunicado oficial, las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, respetando la independencia judicial y garantizando la seguridad jurídica dentro del marco del Estado de Derecho.

La cobertura de vacantes aparece como una prioridad para el Gobierno, no solo por su impacto en el funcionamiento de la Justicia, sino también por su dimensión política, ya que los pliegos deberán ser tratados en el Senado.