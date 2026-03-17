Javier Milei participó del acto por las víctimas del atentado a la AMIA

Javier Milei brindó un discurso durante la ceremonia en el que condenó el antisemitismo y reivindicó su alianza con Israel y los Estados Unidos en su tarea "de poner fin al régimen iraní".

614e5388331f8 El ataque dejó 29 muertos y más de 200 heridos.

El acto contó además la participación de funcionarios del Gobierno nacional, representantes diplomáticos y dirigentes políticos.

En los últimos días, Javier Milei reiteró su apoyo a ese país en el marco del conflicto con Irán, lo que suma contexto político a su participación en el homenaje.

AA1YM8tv El caso fue declarado crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe, y mantiene vigente el reclamo de justicia por parte de los familiares.

A más de tres décadas del atentado, la causa judicial continúa sin condenados. La investigación atribuyó el ataque al grupo Hezbollah, pero no hubo avances en términos de juzgamiento.