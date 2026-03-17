Javier Milei participó del acto por las víctimas del atentado a la AMIA

El mandatario estuvo presente durante el acto por el aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, perpetrado el 17 de marzo de 1992.
El presidente Javier Milei participó este martes del acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel, al cumplirse 34 años del ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992.
La ceremonia coemnzó a las a las 14.40, cuando sirena, junto a un minuto de silención, conmemoró el momento exacto de la explosión, en la esquina de Arroyo y Suipacha, en la ciudad de Buenos Aires.
El atentado dejó 29 muertos y más de 200 heridos, tras la explosión de un coche bomba que destruyó la sede diplomática. Cada año, el acto reúne a familiares de las víctimas, autoridades y representantes de la comunidad internacional, en un nuevo reclamo de memoria y justicia.
El encuentro contó con un fuerte operativo de seguridad, reforzado por el contexto internacional y el conflicto en Medio Oriente. La organización estuvo a cargo de la embajada de Israel, en coordinación con fuerzas de seguridad nacionales y la custodia presidencial.
Javier Milei brindó un discurso durante la ceremonia en el que condenó el antisemitismo y reivindicó su alianza con Israel y los Estados Unidos en su tarea "de poner fin al régimen iraní".
El acto contó además la participación de funcionarios del Gobierno nacional, representantes diplomáticos y dirigentes políticos.
En los últimos días, Javier Milei reiteró su apoyo a ese país en el marco del conflicto con Irán, lo que suma contexto político a su participación en el homenaje.
A más de tres décadas del atentado, la causa judicial continúa sin condenados. La investigación atribuyó el ataque al grupo Hezbollah, pero no hubo avances en términos de juzgamiento.
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