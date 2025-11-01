Javier Milei analiza más cambios tras la renuncia de Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni

Mientras el presidente Javier Milei cenaba en Olivos junto al exmandatario Mauricio Macri, Francos anunciaba en su cuenta de X su renuncia como jefe de Gabinete. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, sostuvo el funcionario saliente.

El asesor presidencial Santiago Caputo, centro de la atención en la Asamblea Legislativa. El asesor presidencial Santiago Caputo podría asumir como ministro del Interior.

Por su parte, la Oficina del Presidente indicó que el nuevo jefe de Gabinete es el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien agradeció “profundamente al presidente por haberlo elegido para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”. El portavoz, que había sido electo como legislador porteño en los comicios de mayo pasado, jurará el lunes en Casa Rosada.

En sintonía con Francos (caracterizado por dialogar con los gobernadores), Catalán, que asumió el Ministerio del Interior en septiembre, también informó en las redes sociales su dimisión: “Me dirijo a usted (Milei) para presentarle mi renuncia al cargo, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”.

Según fuentes oficiales, el posible sucesor de Catalán al frente de esa cartera sería Santiago Caputo, el asesor que forma parte del “Triángulo de Hierro” con el líder de La Libertad Avanza y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Francos se refirió al tema aun antes de que se lo preguntaran. Francos dejó su cargo y Adorni lo reemplazará como jefe de Gabinete.

Los funcionarios que continuarán en la gestión son Luis “Toto” Caputo (Economía); Federico Struzenegger (Transformación y Desregulación del Estado); Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Además, en los últimos días se confirmó la designación de Pablo Quirno al frente de la Cancillería, tras la renuncia de Gerardo Werthein, mientras que la senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, renunciará a la cartera de Seguridad y podría ser reemplazada viceministra Alejandra Monteoliva.

Mariano Cúneo Libarona, que también presentó su dimisión al Ministerio de Justicia, sería reemplazado por Sebastián Amerio, al tiempo que Luis Petri jurará como diputado el 10 de diciembre y dejará Defensa para que asuma posiblemente por Xavier Isaac.

*Con información de la agencia NA