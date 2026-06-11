Manuel Adorni podrá gozar de "Inocencia fiscal", pero no penal / Por Mario Brodsky

Mario Brodsky es Contador Público, miembro del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y ex funcionario de la Dirección General Impositiva.
El jefe de Gabinete ejerce la administración general del país y lleva adelante la relación de la Presidencia de la Nación con el Poder Legislativo.
El señor Manuel Adorni adhirió al régimen de Inocencia Fiscal declarando sus dólares de colchón. Adujo que no los declaró (US$ 300.000 en operaciones de Bitcoin) porque, como "la mayoría de los argentinos evade sus tributos" , él también lo hizo.
La diferencia es que Adorni es el Jefe de Gabinete y debió declarar sus activos cuando correspondía y no rectificar sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para quedar libre de sanciones y poner en marcha "el tapón fiscal".
Se debe tener en cuenta que la liberación de sanciones derivadas de la Ley de Inocencia Fiscal aplica solo a los aspectos tributarios pero no opera respecto de potenciales actos de corrupción pública a los que se les aplica el Código Penal.
Un funcionario del nivel de jefe de Gabinete de Ministros reconoce abiertamente que evadió sus impuestos como si fuera algo correcto. Pero se trata de un tema ETICO de cara a la sociedad. Recordemos que el Presidente Javier Milei hace un tiempo declaró que: "los evasores de impuestos son héroes"-
Las declaraciones del Presidente y de su jefe de Gabinete desconciertan a la sociedad, que pone al tope de sus preocupaciones la corrupción pública.
Adorni hace ya mucho tiempo debió presentar su declaración jurada de ingresos y patrimonio -como debe hacerse todos los años-. pero no lo hizo porque necesitaba acomodar los números de la misma. Si embargo, debería tener en claro -como ya mencioné- que el beneficio de la inocencia fiscal es solo para el plano fiscal, NO para los delitos.
Al respecto, se debe tener en cuenta que el plazo para perseguir penalmente a un ex funcionario público comienza a correr recién desde el día en que cesa en sus funciones. Mientras el funcionario está en funciones la acción penal está suspendida.
La cantidad de años que el Estado tiene para investigar y juzgar al ex funcionario depende de la gravedad del delito.
Por ejemplo, en los delitos de corrupción la prescripción se produce hasta que transcurra el tiempo máximo de la pena que es de hasta 12 años de prisión. Además, los delitos que causen daño económico grave al Estado tienen penas extensas y existen proyectos para declararlos imprescriptibles.
El plazo de prescripción comienza a avanzar a partir del día en que el funcionario renuncia, es destituido o finaliza su mandato y se calcula sumando los años de la pena máxima establecida para el delito cometido.
Posiblemente Adorni se libere de las sanciones impositivas, pero no de la condena de toda la sociedad por las faltas éticas y morales cometidas. Estar aferrado a su cargo es un error. Debería asumir sus faltas y errores y presentar su renuncia indeclinable.
Las crisis en nuestro querido país son ÉTICAS y MORALES y derivan en crisis económicas. Por ello, es necesario exhibir buenos ejemplos en el desempeño de la función pública.
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