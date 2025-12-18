Marcha nacional de la CGT: dónde van a ser los cortes en la Ciudad de Buenos Aires

cgt La CGT calificó al protocolo antipiquetes como "provocación innecesaria"

En la Ciudad de Buenos Aires, la marcha comenzará desde las 15 en Plaza de Mayo, al mismo tiempo que en el Congreso se esté debatiendo esta nueva medida que afecta a los trabajadores. Es probable que toda la traza de la Avenida de Mayo, desde Casa Rosada hasta el Congreso, quede repleta de manifestantes.

Se espera que la jornada de hoy sea una de las más multitudinarias del 2025 y estará bajo un fuerte operativo policial a cargo de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En cuanto a la planificación del mismo, el Gobierno garantizó la aplicación del protocolo antipiquetes para controlar calles, evitar cortes y reducir el impacto en el tránsito mientras se desarrolla la manifestación. Algo que la CGT calificó como una provocación innecesaria.

Habrá concentraciones escalonadas desde el mediodía

Desde las 13, gremios de la CGT, junto a Sutna y Ademys, se concentrarán en Plaza de Mayo. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se reunirá a las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí.

La Federación Docentes de las Universidades (FEDUN) concentrará desde las 13.30 en Avenida Belgrano y Piedras, mientras que la UOCRA estará desde las 10.30 en Avenida Belgrano al 1800. En Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio van a reunirse la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde las 12, el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) desde las 14, el SATSAID desde las 14.30, Libres del Sur desde las 13, la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM) desde las 14, la columna del PJ y la CGT de La Matanza desde las 14, y las columnas de intendencias del conurbano bonaerense desde las 13.

Obras Sanitarias se reunirá desde las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen. En Diagonal Sur y Alsina lo estarán UPCN desde las 12 y el gremio de Camioneros desde las 12.30. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reunirá a sus columnas desde las 13.30 en Julio A. Roca 738.

La Asociación Bancaria concentrará a las 14 en las puertas del gremio, Sarmiento 341.

El Polo Obrero y el Partido Obrero, concentrarán desde las 13 en Carlos Pellegrini y Perón. Los trabajadores de SUTPA lo harán desde las 12 en Chacabuco y Diagonal Sur, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las dos CTA se encontrarán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunirá desde las 12.30 en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo, y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desde las 12 en Alsina y Bolívar.