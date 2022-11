Máximo Kirchner en Gualeguaychú: "El cambio somos nosotros"

“Creo que si le ponemos garra, cabeza, mucho corazón... porque creo que muchas de las cosas que faltan, son eso. No hay que usar la palabra empatía como si fuera un slogan, sino como como lealtad. A la empatía hay que creerla, sentirla, practicarla, esto es muy necesario”, dijo el titular de La Cámpora.

Y añadió: “El rol de cada compañero o compañera, más allá del rol particular, tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar a nuestro país adelante. Porque realmente, a cada uno y cada una nos da tristeza tener el país como lo tenemos, más cuando supimos, entre 2003 y 2015, que se podía”.

"La Argentina sí puede"

En su discurso, el legislador oficialista cuestionó a la oposición: "Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los 90. La Argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás".

En su cierre, hizo una referencia a las elecciones de 2023, pero aclaró que los nombres no son lo importante: "Démonos la oportunidad de volver a soñar, terminemos con los imposibles. No importan los nombres y los apellidos, sino las ganas que tenga el pueblo de volver a tener una Patria libre, justa y soberana".

Además de Máximo Kirchner y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijeron presentes funcionarios de otras provincias como la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez; su par de Chaco, Carolina Centeno; el intendente de Gualeguaychú, Esteban Piaggio, y representantes de sindicatos, de asociaciones de profesionales, de colegios médicos y decanos de universidades.