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El Gobierno homologó sin cambios la paritaria de los empleados de Comercio

El acuerdo paritario anunciado FAECYS contempla para el primer trimestre del mismo un incremento del 5% y un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías,

El Ministerio de Capital Humano homologó -este lunes- sin modificaciones el acuerdo salarial que habían celebrado la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) -en representación de los trabajadores-, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), por parte de los empresarios.

El acuerdo paritario que había anunciado FAECYS contempla para el primer trimestre del mismo un incremento del 5% distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías, y una contribución empresarial por la vigencia de convenio de 28 mil pesos por cada trabajador de comercio.

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Armando Cavalieri, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio

Armando Cavalieri, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio

"Diálogo maduro y responsable"

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló que "este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

ADEMÁS: Las empresas de colectivos amenazan con seguir reduciendo servicios

A eso agregó: “Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martin, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales”.

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