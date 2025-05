Milei apuntó contra los "ñoños republicanos" y dijo que Macri no lo llamó

El mandatario aclaró que si el líder del PRO lo llama por teléfono, lo atendería y que el vínculo entre ambos no está roto pese a los fuertes cruces en el tramo final de la campaña porteña.

"No siento que el vínculo esté roto. Me parece que saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas, tanto me vienen hablando de las formas, bueno...", sostuvo en una entrevista con el canal LN+.

Y agregó: "Sanvaca (por el candidato peronista Leandro Santoro) no reconoció la derrota, tiene el CUIL virgen, igual que (Elisa) Carrió".

Sobre el próximo desafío que asoma, Milei dijo que "no podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires" y remarcó que "el violeta es el que le gana al kirchnerismo", en un doble mensaje al PRO.

"Les ganamos por dos puntos (al kirchnerismo en las elecciones porteñas). Si íbamos juntos (con el PRO), les ganábamos por mas de 10 puntos y yo quiero ganarles así", planteó.

A su vez, Milei dijo que el jefe de gobierno porteño Jorge Macri "comete un error letal, el de desdoblar las elecciones, no puede saturar a la gente".

"Segundo error, es una ofensa haber contratado a (el asesor Antoni) Gutiérrez Rubí. El Pro siguió la misma estrategia que Massa en 2023. Los tipos de calumnias, injurias, difamaciones y mentiras son las mismas que las de Massa", agregó.

Consultado por la tensión con el PRO en la parte final de la campaña por el video de Macri hecho con inteligencia artificial, respondió que "la primera generación de fake news son ustedes los periodistas, agarrabas un diario y el 85 por ciento eran mentiras, eso es fake news".

En ese marco, consideró que "es una locura ir a perseguir las redes sociales". “El ñoño republicano quiere que todos (los usuarios) estén declarados. La cantidad de autores que escribieron obras con seudónimos porque sino los mataban...¿por tres tipos que hacen tonterías van a regular a todo? Si un pibe quiere hacer ese video, uno tiene que ir y decir que es falso y lo muestra", señaló.

Por último, Milei fue consultado sobre que definición adoptará con la obra pública, que se mantiene desactivada en desacuerdo con que sea realizada por el Estado, ante situaciones como las inundaciones en Bahía Blanca y las más recientes en otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

"¿Quién gobernó la provincia desde el regreso de la democracia? Estuvo el peronismo la mayor parte del tiempo. Con el verso de la obra pública te estafaron. Nosotros queremos el sistema a la chilena, incentivos a la suiza. Estamos tratando de impulsar eso, para que los privados lo hagan", respondió.