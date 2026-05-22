Milei quiere llevar a cero las retenciones en un eventual segundo mandato

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que “no tiene dudas” de que en un hipotético segundo mandato de Milei "van a ir a 0% de retenciones". “Esa es la idea”, le respondió el Presidente, confirmando la información.

El anuncio de la baja de las retenciones

Este jueves, durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei anunció una baja de las retenciones en tres commodities del agro.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año”, mientras que para la soja regirá a partir de enero del año próximo, en base a los resultados que muestre la recaudación.

“Vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.