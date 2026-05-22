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Milei quiere llevar a cero las retenciones en un eventual segundo mandato

Luego de los anuncios de la baja de las retenciones a los productos del agro, el Presidente ratificó su intención de seguir reduciendo los aranceles.

El presidente Javier Milei confirmó que, de ser reelegido y afrontar un segundo mandato constitucional, tiene el objetivo de llevar las retenciones a cero, apenas 24 horas después de haber hecho anuncios sobre las exportaciones del agro.

El presidente se refirió a la posibilidad de quitar los derechos de exportación (DEX) al sector agropecuario, tras haber anunciado una baja al trigo, la cebada y la soja.

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Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que “no tiene dudas” de que en un hipotético segundo mandato de Milei "van a ir a 0% de retenciones". “Esa es la idea”, le respondió el Presidente, confirmando la información.

El anuncio de la baja de las retenciones

Este jueves, durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei anunció una baja de las retenciones en tres commodities del agro.

ADEMÁS: Milei anunció la baja en las retenciones al trigo, cebada y soja

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año”, mientras que para la soja regirá a partir de enero del año próximo, en base a los resultados que muestre la recaudación.

“Vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.

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