Milei tras la salida de José Luis Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, escribió el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter), en un mensaje que buscó reencauzar la narrativa oficial y dar por cerrada la controversia desatada por las denuncias contra Espert.

Embed El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

Sin mencionar de forma directa una orden presidencial para bajarlo de la lista, Milei enmarcó la salida de su ex candidato como un gesto “al servicio del cambio” y reafirmó la prioridad del proyecto por sobre las figuras individuales.

“Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, sostuvo.

El mensaje, publicado poco después de confirmarse la renuncia, funcionó como una señal de disciplina interna y de apoyo a la versión de Espert, quien denunció haber sido víctima de una “operación del sistema”.

En su cierre, Milei intentó nuevamente marcar distancia del resto de la política tradicional, pese a que la crisis se originó en el propio oficialismo. “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo”, escribió el Presidente, para concluir con una frase que ya se volvió consigna de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.