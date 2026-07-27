Javier Milei viajó a Perú: asistirá a la asunción de Keiko Fujimori

El Presidente participará este martes de la ceremonia y toma de mando de la nueva jefa de Estado. Ambos mantendrán una reunión bilateral. Milei también será distinguido por una universidad.
Después de su ataque a Lula da Silva y las tensiones diplomáticas con el gobierno brasileño, Javier Milei inició un nuevo viaje al exterior. El Presidente partió a Perú, donde este martes asistirá a la ceremonia y toma de mando de Keiko Fujimori, la ganadora de las últimas elecciones presidenciales en ese país.
La agenda del líder de La Libertad Avanza en Lima incluirá una reunión bilateral con la nueva mandataria y la entrega de un título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad San Martín de Porres. El encuentro con Fujimori se producirá a las 11 hora local (13 de nuestro país), antes de la ceremonia en el Congreso peruano.
La dirigente de ultraderecha se impuso por casi 50.000 votos a Roberto Sánchez en el balotaje presidencial celebrado a comienzos de junio. La hija del expresidente Alberto Fujimori venció en un clima de fuerte tensión política, luego de que las autoridades electorales rechazaran todas las apelaciones presentadas por la oposición.
Días después de la victoria en la segunda vuelta, Milei llamó a Keiko Fujimori para "felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”.
"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", remarcó el Presidente desde sus redes sociales.
El viaje de Milei no sólo busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región. También apuesta a mostrarse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes latinoamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.
De hecho, la ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de la región. Entre los asistentes confirmados se figuran Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).
comentar