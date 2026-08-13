El Gobierno puso a una especialista en IA al frente de Ciencia y Tecnología

La Secretaría que ahora estará a cargo de Baravalle tiene bajo su órbita organismos estratégicos como el Conicet, la Conae y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Según informó el Gobierno, su gestión buscará impulsar la innovación tecnológica, avanzar con la transformación digital del Estado y fortalecer el vínculo entre el sector público, las empresas y el sistema científico.

Baravalle también había integrado la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.