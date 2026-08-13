El Gobierno puso a una especialista en IA al frente de Ciencia y Tecnología

Adriana Baravalle reemplazará a Darío Genua y llega con experiencia en inteligencia artificial, ciencia de datos y tecnología aplicada.
El Gobierno designó a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Darío Genua, quien dejó el cargo a fines de julio. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La nueva funcionaria tiene un perfil fuertemente ligado a la inteligencia artificial (IA). Es doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde además cursa un doctorado en Ingeniería. Baravalle también es docente universitaria, dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y fundó synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial.
Desde el Gobierno destacaron su experiencia en investigaciones sobre IA, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de su participación en proyectos científicos internacionales.
La llegada de Baravalle se da en un momento de fuerte tensión con la comunidad científica, especialmente por los recortes y la falta de financiamiento. Este miércoles, investigadores y trabajadores del sector se movilizaron al Obelisco para reclamar por mayores recursos y cuestionar el ajuste del Gobierno. El conflicto se profundizó después de que 374 becarios posdoctorales del Conicet quedaran fuera del organismo tras el vencimiento de sus contratos el 31 de julio.
La Secretaría que ahora estará a cargo de Baravalle tiene bajo su órbita organismos estratégicos como el Conicet, la Conae y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Según informó el Gobierno, su gestión buscará impulsar la innovación tecnológica, avanzar con la transformación digital del Estado y fortalecer el vínculo entre el sector público, las empresas y el sistema científico.
Baravalle también había integrado la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.
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