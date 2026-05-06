Moreno: diez cuadras de cola por 60 puestos de trabajo en un frigorífico

"Esto para que vea Milei la cantidad de desocupados que hay", dijo una de las mujeres que se acercó. "Los últimos dos años fue terrible, años atrás no era así. No había esa convocatoria por un puesto de trabajo. Y yo trabajo desde los doce años", comentó un joven a los medios.

El aviso se publicó el domingo pasado y los postulantes comenzaron a acercarse el martes por la noche para asegurarse los primeros lugares en la fila.

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El frigorífico Don Theo se inaugurará en junio y ofrecía 60 puestos de trabajo. Cerca del mediodía, otro de los dueños explicó que ya habían entrevistado a 600 personas.

El frigorífico buscaba personal administrativo y para cubrir puestos de carniceros, polleros, fiambreros, choferes, carga y descarga, marketing, limpieza, promoción, control de balanza, mantenimiento, cocineros y cajeros.