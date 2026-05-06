Moreno: diez cuadras de cola por 60 puestos de trabajo en un frigorífico

Una multitud se hizo presente en un emprendimiento ubicado en Paso del Rey, incluso algunos comenzaron a hacer la fila desde la noche anterior.
Unas dos mil personas hicieron una cola de diez cuadras para conseguir un puesto de trabajo en un frigorífico de Paso del Rey, en partido de Moreno, para poder conseguir unos de los 60 empleos ofrecidos para cubrir distintas áreas.
Algunos postulantes llegaron por la noche y la policía tuvo que intervenir para ordenar la cola, mientras que muchos soportaron la lluvia para postularse, en medio de una fuerte cobertura de los medios.
"Es tristísimo ver tanta gente, me pone mal. Es impresionante. Nosotros podemos contribuir con un par de puestos, pero es muy triste lo que pasa. Me pone mal, no te pone contento", dijo Carolina, una de las dueñas del emprendimiento.
"Esto para que vea Milei la cantidad de desocupados que hay", dijo una de las mujeres que se acercó. "Los últimos dos años fue terrible, años atrás no era así. No había esa convocatoria por un puesto de trabajo. Y yo trabajo desde los doce años", comentó un joven a los medios.
El aviso se publicó el domingo pasado y los postulantes comenzaron a acercarse el martes por la noche para asegurarse los primeros lugares en la fila.
El frigorífico Don Theo se inaugurará en junio y ofrecía 60 puestos de trabajo. Cerca del mediodía, otro de los dueños explicó que ya habían entrevistado a 600 personas.
El frigorífico buscaba personal administrativo y para cubrir puestos de carniceros, polleros, fiambreros, choferes, carga y descarga, marketing, limpieza, promoción, control de balanza, mantenimiento, cocineros y cajeros.
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