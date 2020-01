No se descarta la compra de un nuevo avión presidencial

Durante su actual periplo por Israel Alberto Fernández y su comitiva resolvieron viajar en un vuelo comercial con escala en la capital italiana.

Alberto Fernández seguirá movilizándose en vuelos de línea: para el viaje a Roma de fin de mes, donde tiene previsto entrevistarse con el Papa Francisco, también volará por una aerolínea privada, mientras los funcionarios de Secretaría General la semana próxima concluirían la evaluación de la flota oficial de Tangos que, adelantaron, no está en condiciones de volar. Un diagnóstico que no es compartido por los ex encargados del área durante el macrismo.