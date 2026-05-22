Macri: "Los enemigos del cambio pueden estar adentro"

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Las principales declaraciones de Mauricio Macri

Como parte de la gira del “Próximo paso”, que lidera desde hace varios meses. También apuntó a la interna del Gobierno: “Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.

Y agregó: “Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga malasangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”.

“Estamos acá sin especular, sin pensar en ningún proyecto personal”, remarcó Macri. “El cambio necesita avanzar y para eso estamos nosotros”, sostuvo.

“El PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento”, enfatizó el expresidente. “Nos metimos en política para plantear un cambio profundo en la Argentina y acá estamos”, manifestó el fundador del PRO.

“Hemos estado acompañando el cambio que empezó en el ’23, pero está lejos de estar blindado”, afirmó Macri. “Necesitamos que tenga la fuerza suficiente para que el populismo no lo vuelva a destruir”, sostuvo.

En las últimas horas reapareció con críticas al presidente Javier Milei: “Se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación”. Antes, el PRO había sacado un duro comunicado que había advertido que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”.