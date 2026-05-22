Macri: "Los enemigos del cambio pueden estar adentro"

El lider del Pro encabezó un acto partidaria en Mendoza junto a otros dirigentes de su espacio y tuvo críticas para la interna del oficialismo.
Mauricio Macri eligió Mendoza como escenario para enviar una señal política de alto contenido estratégico: el PRO busca reposicionarse como actor propio en la nueva etapa política argentina, con la mirada puesta en el mediano plazo y, especialmente, en el horizonte electoral de 2027.
En una visita breve pero cuidadosamente diseñada, el expresidente combinó gestos de respaldo al rumbo del Gobierno nacional con advertencias sobre los riesgos que, a su juicio, podrían condicionar el éxito del proceso de transformación en curso.
El arribo del líder del PRO se produjo este viernes cerca del mediodía, en medio de crecientes especulaciones sobre su eventual candidatura presidencial en el próximo ciclo electoral.
Acompañado por la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el dirigente Fernando de Andreis, Macri fue recibido por referentes locales del partido, entre ellos el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, uno de los principales referentes territoriales que conserva el espacio en la provincia.
Como parte de la gira del “Próximo paso”, que lidera desde hace varios meses. También apuntó a la interna del Gobierno: “Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.
Y agregó: “Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga malasangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”.
“Estamos acá sin especular, sin pensar en ningún proyecto personal”, remarcó Macri. “El cambio necesita avanzar y para eso estamos nosotros”, sostuvo.
“El PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento”, enfatizó el expresidente. “Nos metimos en política para plantear un cambio profundo en la Argentina y acá estamos”, manifestó el fundador del PRO.
“Hemos estado acompañando el cambio que empezó en el ’23, pero está lejos de estar blindado”, afirmó Macri. “Necesitamos que tenga la fuerza suficiente para que el populismo no lo vuelva a destruir”, sostuvo.
En las últimas horas reapareció con críticas al presidente Javier Milei: “Se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación”. Antes, el PRO había sacado un duro comunicado que había advertido que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”.
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