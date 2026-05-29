Habilitan la exención de impuestos al transporte de personas con discapacidad

El beneficio alcanza exclusivamente a los ingresos provenientes de la prestación del servicio de transporte automotor, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus normas complementarias.

Según se informó, el trámite deberá realizarse de manera digital a través de la plataforma TAD (Tramitación a Distancia). Desde el Gobierno porteño destacaron que la medida apunta a simplificar gestiones administrativas y brindar alivio fiscal a quienes cumplen una función esencial dentro de la comunidad.

La documentación obligatoria a presentar

• Presentación de nota, solicitando el reconocimiento de la exención del pago, suscripta por el representante legal o apoderado de la institución.

• Copia del estatuto o contrato social del contribuyente, en caso de corresponder.

• Copia de la última acta de designación de autoridades y, en caso de corresponder, el respectivo poder.

• Listado de los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud que contratan el servicio de transporte en los términos de la Ley Nacional N° 24.901 y sus modificatorias y complementarias.

• Copia de las últimas treinta (30) facturas emitidas.

• Copia del título de propiedad del/de los vehículos automotor/es.

• Certificado de inscripción al Registro Único del Transporte Automotor de Pasajeros (RUTAP) en la categoría transporte de personas con discapacidad, emitido por la autoridad de aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Copia del DNI del solicitante.

• Copia de la constancia de CUIT.