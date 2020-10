Nueva suba del blue, que llegó al récord de $158

En consecuencia, la brecha entre el blue y las otras variantes se amplió hasta superar el 100% en el caso del dólar mayorista, la mayor diferencia de por lo menos las últimas tres décadas.

La disparada del blue desde que se anunciaran la noche del 15 de septiembre las nuevas restricciones cambiarias (entre las que la más destacable fue el 35% de retención a cuenta de Ganancias para la compra minorista) ya es del 21,54% y no tiene interrupciones desde fines de la semana pasada, con subas en su cotización en los últimos cinco días.

Las cotizaciones

Pero la suba del segmento informal contrastó con la estabilidad que tuvo el dólar en sus otras variantes, en el tercer día consecutivo en el que el Banco Nación puso como precio de venta $82, que con el 65% de recargo quedó en $135,30.

En el mercado bursátil, la cotización que surge de las operaciones de contado con liquidación quedó en $153,20, en tanto en el mayorista se mantuvo en $77,11, con lo que por primera vez desde el 9 de enero no hubo aumentos en esa franja.

De esa manera, la brecha del blue fue del 3,13% respecto del “contado con liqui”, del 16,78% en comparación con el dólar de atesoramiento, del 92,68% con el precio de venta del Banco Nación y del 104,90% con el mayorista.

Por su parte, el Banco Central volvió a cerrar su intervención en el mercado mayorista con saldo negativo, de aproximadamente US$ 20 millones, en tanto el volumen de negocios en las operaciones de contado fue de US$ 156,2 millones y en el de futuro US$ 11 millones.