Nuevo operativo de seguridad en el subte con el despliegue de más de 1.000 policías

“La época del vale todo se terminó. Con decisión política y trabajo comprometido bajamos todos los delitos y recuperamos el orden. Vamos a luchar sin descanso defendiendo a los ciudadanos de bien”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Con una estrategia intensiva "que marca un antes y un después en la manera de abordar la seguridad, la Ciudad avanza, además, con el ordenamiento del espacio público" en el cual ya se recuperaron más de 630 propiedades usurpadas "que funcionaban como aguantaderos de delincuentes y eran focos de inseguridad" en barrios como Balvanera, Constitución, San Telmo, La Boca y Palermo, entre otros.

Además, se liberaron 68 kilómetros lineales ocupados por manteros en Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios que perjudicaban a los comerciantes.

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De manera simultanea, hay permanentes operativos contra "trapitos" en recitales, partidos de fútbol y en calle, y entre más medidas, y se fortaleció con presencia policial constante el anillo de control en los accesos a la Ciudad, donde en la primera quincena de marzo fueron registrados 5.611 vehículos y 6.056 personas, producto de los cuales hubo ocho detenciones, 275 coches y 1.017 motos retenidas, y autos secuestrados.

Más policía en el subte

En el operativo de saturación que se desplegó hoy, más de 1.000 efectivos patrullaron andenes y coches focalizados en la hora de mayor movimiento, entre las 7:00 y las 10:00 en las estaciones más concurridas de todas las líneas. Este refuerzo complementa la cobertura diaria que se hace en las 90 estaciones de la red, desde las 5.30 hasta la medianoche, con más de 300 efectivos.

"Reforzamos la seguridad en el subte como lo hicimos en toda la Ciudad. Un subte seguro, ordenado y prolijo es parte de nuestro objetivo. Bajo tierra se mueven 800 mil personas por día y queremos que disfruten de esta ciudad maravillosa", agregó Jorge Macri.

Los controles y recorridas fueron más intensivos en los puntos de transferencia y cabeceras como San Pedrito, Plaza de Mayo y Plaza Miserere (Línea A); Juan Manuel de Rosas, Lacroze y Carlos Pellegrini (B); el nodo Diagonal Norte y Retiro (C); Congreso de Tucumán, Catedral, Facultad de Medicina y 9 de Julio (D); Plaza de los Virreyes (E); y Hospitales, Once y Las Heras (Línea H). También se realizó un operativo en el Premetro.

Jorge Macri agregó: “Esta es y seguirá siendo la ciudad más ordenada para vivir en libertad; no vamos a retroceder un centímetro. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y, para eso, también estamos renovando las estaciones y el material rodante”. Garantizar la tranquilidad de los vecinos es una prioridad de gestión que se reflejó en el Presupuesto aprobado para el 2026 el cual destinará el 15,4% del total al área de seguridad, lo que representa una inversión de $2,6 billones.

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Mejoras en el subte: nueva línea, coches y mejoras en estaciones

Dentro del plan de mejoras del subte, ya se están fabricando 174 coches nuevos para la Línea B y otros 50 para las líneas A y C. En cuanto a infraestructura, se pusieron en valor 18 estaciones (entre ellas Acoyte, Facultad de Medicina, Palermo y San Martín) y paradores del Premetro. Actualmente, las estaciones Piedras (A), Malabia (B) y Tribunales (D) permanecen cerradas por obras, y se proyectan mejoras en Medrano, Lavalle, Independencia y la licitación de la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco y Dorrego.

Y está en licitación la Línea F, el proyecto de transporte más ambicioso de los últimos veinte años. La nueva traza conectará el sur con el norte (Barracas-Palermo), unirá todas las líneas existentes y el Ferrocarril Roca, beneficiará a 300 mil pasajeros diarios y aliviará la saturación del Nodo Obelisco.