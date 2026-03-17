Fuerte operativo en el subte: despliegan 1.000 policías en estaciones y vagones

Esto es más presencia, más control y foco en las horas clave cuando más gente viaja. Estas acciones se dan en un contexto de baja del delito cercana al 30% en 2025, con mínimos históricos en robos y homicidios en la Ciudad desde que se cuenta con cifras oficiales.

Jorge Macri agregó: “No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad. Para eso estamos reforzando la seguridad en el subte y también renovando las estaciones y cambiando los coches”

Mejoras en 18 estaciones

Mientras tanto, en el plano de las mejoras, ya se pusieron en valor 18 estaciones: Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (de la Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Uruguay (B); San Martín (C); Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (D), y Jujuy (E), junto con paradores del Premetro.

Tres siguen cerradas por obras: Piedras (A), Malabia (B) y Tribunales (D). El plan continuará en las estaciones Medrano y Gallardo (B), Lavalle e Independencia (C), y General Urquiza y Entre Ríos (E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

Y están en proceso de fabricación 174 coches para la renovación completa de la Línea B y 50 que se van a agregar para las líneas A y C. Y en licitación la obra de la Línea F.

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El trabajo contra la inseguridad en la Ciudad es una prioridad en la gestión, con foco en el orden y la tranquilidad de los vecinos. En este sentido este año se destinará a la seguridad, eje central de la gestión, el 15,4% del presupuesto porteño 2026: son $2,6 billones.

“Con decisión política y con el trabajo comprometido bajamos todos los delitos en la Ciudad y además ya recuperamos más de 600 propiedades que estaban usurpadas. Vamos a luchar sin descanso, siempre estaremos defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. La época del vale todo se terminó”, agregó Jorge Macri.