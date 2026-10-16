La comunicación se produjo inmediatamente después del viaje de tres días que Milei realizó a la capital estadounidense, donde mantuvo encuentros con empresarios e inversores y participó de una gala vinculada a sectores conservadores, en la que recibió un reconocimiento por su liderazgo internacional.

Aunque durante esa visita no mantuvo reuniones oficiales con integrantes de la administración republicana, el nuevo diálogo con Rubio fue interpretado en la Casa Rosada como otra señal del fortalecimiento de la relación política con Trump.

Santiago Caputo celebró en redes

El asesor presidencial Santiago Caputo celebró el acercamiento al republicar el comunicado del Departamento de Estado en su cuenta de X, acompañado por las banderas argentina y estadounidense y la consigna “TMAP”, utilizada por el oficialismo para expresar que “todo marcha acorde al plan”.

Today @SecRubio spoke with Argentine President @JMilei to reaffirm the strong U.S.-Argentina partnership. They discussed expanding bilateral trade, promoting transparent investment, and advancing security across our hemisphere. — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 16, 2026

La conversación se dio en la previa a la llegada de dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump a nuestro país. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

El contacto también adquiere relevancia por el contexto económico. Mientras el riesgo país registra nuevas presiones, el Gobierno mantiene expectativas sobre la posibilidad de recibir otro respaldo financiero de Estados Unidos, similar al otorgado durante la previa electoral de 2025.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó abierta recientemente la posibilidad de una nueva asistencia estadounidense. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, también había señalado que Washington podría volver a respaldar financieramente a la Argentina si las circunstancias lo requirieran.

Sin embargo, el comunicado difundido ayer no incluyó anuncios de financiamiento, compromisos económicos específicos ni acuerdos concretos. El mensaje estuvo concentrado en la voluntad política de profundizar la cooperación bilateral.

Se trató del segundo contacto reciente entre Milei y Rubio. Ambos habían mantenido una breve conversación informal en Nueva York, durante el viaje del mandatario argentino para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En aquella oportunidad, el secretario de Estado había destacado las posibilidades de cooperación en sectores estratégicos como energía, minerales críticos y agricultura, considerados prioritarios para la relación entre ambos gobiernos.

La llegada de funcionarios estadounidenses

La conversación también se produjo en la antesala de una nueva visita de altos funcionarios de Washington a Buenos Aires. El próximo miércoles 21 está previsto que lleguen Christopher Landau, subsecretario de Estado, y Juan Pablo Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Ambos representantes de la administración Trump tienen previsto mantener reuniones con funcionarios nacionales, autoridades parlamentarias y referentes del sector privado, con el objetivo de avanzar en distintos aspectos de la agenda bilateral.

Entre los principales asuntos aparecen la cooperación en seguridad, la lucha contra el crimen organizado, el interés argentino por incorporarse al programa de exención de visas de Estados Unidos y el desarrollo del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a impulsar proyectos de infraestructura e inversiones.

¿Una visita de JD Vance?

La visita podría funcionar, además, como antesala de un eventual viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a la Argentina durante noviembre. Aunque existen conversaciones sobre esa posibilidad, todavía no hubo una confirmación oficial de la fecha ni de su realización.

En paralelo, el acercamiento diplomático ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, en las que Trump buscará fortalecer su posición política.