Cómo funciona el transporte y los servicios públicos durante los feriados del 23 y 24 de marzo

Habrá cambios en la atención en bancos, hospitales, comercios y dependencias públicas por el día no laborable del lunes y el feriado nacional del martes.
El lunes 23 de marzo, día no laborable, y el martes 24, feriado nacional por el Día de la Memoria, modificarán el funcionamiento habitual en distintos sectores. Habrá cronogramas especiales en el transporte público, cierre de bancos y atención reducida en oficinas estatales, mientras que algunos rubros mantendrán actividad normal.
Las entidades bancarias no abrirán en ninguna de las dos jornadas, por lo que no habrá atención en sucursales ni operaciones por ventanilla, aunque seguirán disponibles los cajeros automáticos y las plataformas digitales. En cuanto al transporte, los colectivos y trenes circularán con frecuencia de feriado, mientras que el subte y el premetro tendrán horarios especiales, con inicio más tarde el martes.
Subtes y premetro: lunes, desde las 6 hasta el cierre; martes desde las 8 hasta el cierre.
Trenes y colectivos: cronograma de domingos y feriados con frecuencias reducidas.
Los supermercados funcionarán en su mayoría con normalidad, aunque pueden registrar horarios distintos según la cadena, mientras que muchos comercios de cercanía no abrirán. En la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales tendrán guardias activas las 24 horas, pero no atenderán consultorios externos, vacunatorios ni centros de salud barriales.
También permanecerán cerradas las sedes comunales, el Registro Civil, excepto la guardia de defunciones, y las oficinas de recaudación e infracciones. La recolección de residuos funcionará de manera habitual, el estacionamiento medido no estará vigente y los museos podrán visitarse. Los servicios de emergencia, la Policía y los Bomberos mantendrán operativos durante ambas jornadas.