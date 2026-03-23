Cómo funciona el transporte y los servicios públicos durante los feriados del 23 y 24 de marzo

Los supermercados funcionarán en su mayoría con normalidad, aunque pueden registrar horarios distintos según la cadena, mientras que muchos comercios de cercanía no abrirán. En la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales tendrán guardias activas las 24 horas, pero no atenderán consultorios externos, vacunatorios ni centros de salud barriales.

También permanecerán cerradas las sedes comunales, el Registro Civil, excepto la guardia de defunciones, y las oficinas de recaudación e infracciones. La recolección de residuos funcionará de manera habitual, el estacionamiento medido no estará vigente y los museos podrán visitarse. Los servicios de emergencia, la Policía y los Bomberos mantendrán operativos durante ambas jornadas.