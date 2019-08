Para la actual diputada por Cambiemos, los próximos comicios tendrán un valor preponderante y definirán si se toma el tumbo de "una República democrática o la división definitiva de la sociedad".

Ante los micrófonos, Carrió confesó que pronto se mudará a la provincia de Buenos Aires y ésta será su última votación en la Ciudad: "Vengo de levantarme, me bañé, me cambié y viajé hasta acá una hora. Es una despedida maravillosa del barrio en el que viví 20 años". Y remarcó: "No ser candidata es fascinante".

Con el tono que acostumbra, la dirigente remarcó que se encuentra tranquila y segura de cara al escrutinio.

