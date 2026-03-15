Patricia Bullrich se mostró en la avenida Corrientes junto al gendarme Nahuel Gallo

La senadora de La Libertad Avanza cerró su jornada con una salida teatral en el centro porteño para acompañar a su marido, Guillermo Yanco. La dirigente compartió imágenes del encuentro en redes y destacó la presencia del efectivo que estuvo detenido más de un año en Venezuela.
La senadora nacional Patricia Bullrich protagonizó una jornada de intensa actividad pública que culminó con una salida cultural en la tradicional avenida Corrientes, donde asistió a una función teatral para acompañar a su marido, el actor Guillermo Yanco, y lo hizo junto al gendarme Nahuel Gallo.
La referente de La Libertad Avanza había comenzado su sábado por la tarde en el Hipódromo de San Isidro, donde participó del festival musical Lollapalooza Argentina. Tras esa actividad, se trasladó directamente al centro porteño para presenciar la obra protagonizada por su pareja, en una jornada que combinó presencia pública, actividades culturales y mensajes en redes sociales.
La salida no pasó inadvertida porque la exministra de Seguridad estuvo acompañada por un grupo cercano de colaboradores y amigos, entre los que se destacó la presencia del gendarme Nahuel Gallo.
A través de sus redes sociales, Bullrich compartió una fotografía del encuentro y relató parte del itinerario de su jornada. “Derechito a ver a mi actor preferido de la calle Corrientes (sí, Guille) con Nahuel, Elisa y buena compañía”, escribió la legisladora al publicar la imagen del grupo.
La presencia de Gallo junto a la dirigente tiene una fuerte carga simbólica. El efectivo de la Gendarmería Nacional permaneció detenido en Venezuela durante más de un año luego de haber sido arrestado en diciembre de 2024 al ingresar al país desde Colombia. Durante su cautiverio estuvo incomunicado y sin contacto con su familia, lo que generó reclamos diplomáticos y campañas para exigir su liberación.
El gendarme recuperó la libertad a comienzos de marzo de 2026 tras permanecer alrededor de 448 días detenido en la cárcel venezolana de Rodeo I, un caso que tensó las relaciones entre la Argentina y el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde su regreso al país, Gallo mantuvo varios encuentros con dirigentes políticos y autoridades, entre ellos la propia Bullrich, quien había seguido de cerca su situación durante el período de detención y había reclamado públicamente su liberación.
La imagen compartida en la noche del sábado volvió a mostrar ese vínculo. En un contexto distendido, lejos de la agenda institucional y de seguridad que rodeó el caso durante meses, la dirigente libertaria eligió cerrar el día con una salida cultural y un gesto de cercanía con el uniformado.
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