Manuel Adorni afirmó que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

Manuel Adorni aseguró que el viaje a Nueva York no tuvo irregularidades y sostuvo que el video de su traslado a Uruguay fue guardado durante un mes para generar polémica.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que su esposa viajó a Estados Unidos como invitada del presidente Javier Milei durante el último desplazamiento oficial a Nueva York. El funcionario salió nuevamente a aclarar la situación tras la polémica generada por la difusión de un video sobre un vuelo a Uruguay.
En declaraciones públicas, Adorni sostuvo que no existió ninguna irregularidad y denunció que la difusión de las imágenes forma parte de una “operación”. Según explicó, el video del viaje a Uruguay fue grabado semanas atrás y difundido en el momento elegido para generar cuestionamientos.
El funcionario afirmó que su esposa participó del viaje a Estados Unidos como invitada del Presidente y señaló que probablemente en el futuro no vuelva a acompañarlo en vuelos oficiales. La aclaración llegó después de que el tema generara críticas y repercusión en redes sociales y medios de comunicación.
Adorni también se refirió al viaje a Punta del Este, que quedó bajo discusión tras la circulación del video. En ese contexto, sostuvo que alguien conservó las imágenes durante un mes para utilizarlas posteriormente con fines políticos.
El jefe de Gabinete indicó que el origen de la grabación aún se encuentra bajo investigación y sugirió que podría provenir de algún organismo con acceso a registros del aeropuerto. En ese sentido, reiteró que el episodio no contiene elementos ilegales ni irregularidades administrativas.
En relación con el traslado a Uruguay, explicó que se trató de una invitación personal realizada por su amigo Marcelo Grandio y aseguró que acordaron que él pagaría el costo correspondiente a su participación en el viaje.
Grandio también se pronunció públicamente sobre el tema y sostuvo que la invitación respondió a una relación personal de larga data. El conductor de la TV Pública afirmó que Adorni abonó el viaje con dinero propio y aseguró que dispone de comprobantes de pago que respaldan esa versión.
El jefe de Gabinete también se expresó en sus redes sociales, donde reconoció que pudo haber utilizado una expresión desafortunada al referirse al tema en una transmisión en vivo. En el mismo mensaje agradeció el respaldo recibido por parte del gabinete nacional y del presidente Javier Milei en medio de la controversia.