Manuel Adorni afirmó que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

El jefe de Gabinete indicó que el origen de la grabación aún se encuentra bajo investigación y sugirió que podría provenir de algún organismo con acceso a registros del aeropuerto. En ese sentido, reiteró que el episodio no contiene elementos ilegales ni irregularidades administrativas.

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En relación con el traslado a Uruguay, explicó que se trató de una invitación personal realizada por su amigo Marcelo Grandio y aseguró que acordaron que él pagaría el costo correspondiente a su participación en el viaje.

Grandio también se pronunció públicamente sobre el tema y sostuvo que la invitación respondió a una relación personal de larga data. El conductor de la TV Pública afirmó que Adorni abonó el viaje con dinero propio y aseguró que dispone de comprobantes de pago que respaldan esa versión.

El jefe de Gabinete también se expresó en sus redes sociales, donde reconoció que pudo haber utilizado una expresión desafortunada al referirse al tema en una transmisión en vivo. En el mismo mensaje agradeció el respaldo recibido por parte del gabinete nacional y del presidente Javier Milei en medio de la controversia.