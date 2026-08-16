Peter Lamelas ratificó la neutralidad de EE.UU. sobre Malvinas: "Eso no ha cambiado"

“Nosotros no estamos hablando de esa base en estos momentos, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando mucho”, explicó.

En ese sentido, destacó el creciente nivel de cooperación en materia de defensa y mencionó la participación del portaaviones estadounidense USS Nimitz en ejercicios conjuntos. También remarcó la asistencia de Washington para que la Argentina avance en la incorporación de equipamiento militar, entre ellos los aviones de combate F-16, las aeronaves P-3 Orion y los vehículos blindados Stryker.

“Estamos cooperando, tenemos mucha cooperación con Argentina en temas militares. Ayudamos a conseguir los F-16”, afirmó Lamelas, quien además anticipó que ambos países realizarán nuevos ejercicios militares durante el próximo año.

El funcionario estadounidense también se refirió al interés argentino en adquirir helicópteros Black Hawk. Según explicó, Estados Unidos conoce el interés de Buenos Aires y analiza de qué manera puede colaborar para concretar esa operación.

La agenda de defensa se convirtió así en uno de los principales ejes de la relación bilateral, en línea con el acercamiento político que Milei mantiene con Trump y con la intención de ambos gobiernos de profundizar la cooperación en seguridad y asuntos estratégicos.

La promesa por el Visa Waiver

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el ingreso de la Argentina al Programa de Exención de Visado de Estados Unidos, conocido como Visa Waiver, una iniciativa que el Gobierno busca concretar para facilitar los viajes de ciudadanos argentinos al país norteamericano.

Lamelas aseguró que trabaja junto con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para que la Argentina pueda cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses.

“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa”, afirmó.

Sin embargo, el diplomático aclaró que la incorporación al programa no necesariamente se concretará en los próximos tres o seis meses. Según explicó, existen alrededor de 15 criterios que la Argentina debe cumplir antes de que Estados Unidos pueda aprobar la exención del requisito de visa.

El embajador también destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. En ese marco, señaló que Washington pretende profundizar los vínculos entre el Ministerio de Seguridad argentino, las Fuerzas Armadas y organismos estadounidenses como el FBI y la DEA.

De esta manera, Lamelas buscó despejar las versiones sobre un eventual cambio de postura de Washington respecto de Malvinas y, al mismo tiempo, destacó una agenda bilateral que avanza sobre defensa, seguridad y facilitación de los viajes entre ambos países.