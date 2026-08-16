Peter Lamelas ratificó la neutralidad de EE.UU. sobre Malvinas: "Eso no ha cambiado"

El embajador estadounidense, Peter Lamelas, descartó un giro de la administración de Donald Trump respecto del reclamo de soberanía argentino.
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó la posición histórica de Washington sobre la cuestión Malvinas y aseguró que la administración de Donald Trump no modificó su postura frente al reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
En una entrevista con TN, el diplomático fue consultado por las versiones que señalaban un eventual cambio de posición de Estados Unidos y respondió de manera contundente: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas y eso no ha cambiado”. Ante una nueva pregunta sobre la existencia de un supuesto documento del Pentágono que habría planteado una modificación, Lamelas insistió: “Hasta ahora la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad”.
La declaración se produce en medio de los esfuerzos del gobierno de Javier Milei por profundizar la relación estratégica con Washington y mientras la cuestión Malvinas continúa siendo uno de los principales reclamos de política exterior de la Argentina.
Durante la entrevista, Lamelas también fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos participe en la construcción de una base naval integral en Ushuaia. El embajador descartó que ese proyecto forme parte de las conversaciones actuales entre ambos gobiernos.
“Nosotros no estamos hablando de esa base en estos momentos, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando mucho”, explicó.
En ese sentido, destacó el creciente nivel de cooperación en materia de defensa y mencionó la participación del portaaviones estadounidense USS Nimitz en ejercicios conjuntos. También remarcó la asistencia de Washington para que la Argentina avance en la incorporación de equipamiento militar, entre ellos los aviones de combate F-16, las aeronaves P-3 Orion y los vehículos blindados Stryker.
“Estamos cooperando, tenemos mucha cooperación con Argentina en temas militares. Ayudamos a conseguir los F-16”, afirmó Lamelas, quien además anticipó que ambos países realizarán nuevos ejercicios militares durante el próximo año.
El funcionario estadounidense también se refirió al interés argentino en adquirir helicópteros Black Hawk. Según explicó, Estados Unidos conoce el interés de Buenos Aires y analiza de qué manera puede colaborar para concretar esa operación.
La agenda de defensa se convirtió así en uno de los principales ejes de la relación bilateral, en línea con el acercamiento político que Milei mantiene con Trump y con la intención de ambos gobiernos de profundizar la cooperación en seguridad y asuntos estratégicos.
Otro de los temas centrales de la entrevista fue el ingreso de la Argentina al Programa de Exención de Visado de Estados Unidos, conocido como Visa Waiver, una iniciativa que el Gobierno busca concretar para facilitar los viajes de ciudadanos argentinos al país norteamericano.
Lamelas aseguró que trabaja junto con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para que la Argentina pueda cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses.
“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa”, afirmó.
Sin embargo, el diplomático aclaró que la incorporación al programa no necesariamente se concretará en los próximos tres o seis meses. Según explicó, existen alrededor de 15 criterios que la Argentina debe cumplir antes de que Estados Unidos pueda aprobar la exención del requisito de visa.
El embajador también destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. En ese marco, señaló que Washington pretende profundizar los vínculos entre el Ministerio de Seguridad argentino, las Fuerzas Armadas y organismos estadounidenses como el FBI y la DEA.
De esta manera, Lamelas buscó despejar las versiones sobre un eventual cambio de postura de Washington respecto de Malvinas y, al mismo tiempo, destacó una agenda bilateral que avanza sobre defensa, seguridad y facilitación de los viajes entre ambos países.
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