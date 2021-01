Plan de vacunación: Juntos por el Cambio no irá al encuentro con Ginés González

La diputada Claudia Najul confirmó que Juntos por el Cambio no concurrirá esta tarde al encuentro con el ministro de Salud, Ginés González García, en el que explicará los alcances del plan de vacunación del Gobierno.

"Ginés (González García) es antes que un funcionario del Presidente, un funcionario de la Democracia. Por eso, Ginés debe ir al Congreso porque las dudas se las deja a la Democracia y la Democracia no puede soportar las 'in eternun'", expresó la diputada radical por Mendoza, que integra la comisión de Salud de la Cámara baja, Claudia Najul, y confirmó que Juntos por el Cambiono participará de la reunión en la que el ministro de Salud, Ginés González García, explicará los alcances del plan de vacunacióndel Gobierno.