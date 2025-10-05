Por qué Diego Santilli liderará la lista de La Libertad Avanza

La normativa establece que, ante la dimisión de un candidato, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, garantizando así la paridad de género. Posteriormente, la Justicia Electoral realiza los “corrimientos necesarios” para respetar la alternancia de hombres y mujeres en la nómina, según lo exige el Código Electoral Nacional.

En la lista original, Espert encabezaba el orden seguido por Karen Reichardt (mujer) y luego Diego Santilli (varón). La renuncia del líder libertario abrió automáticamente la puerta para que Santilli pasara del tercer al primer puesto, convirtiéndose en la nueva cara de la boleta en el distrito más poblado del país.

De esta manera, el ascenso del ex vicejefe de Gobierno porteño no solo refleja un cambio estratégico para el partido tras la crisis por las denuncias de Espert, sino también la importancia de los mecanismos legales de reemplazo en la política argentina, que aseguran el cumplimiento de la paridad y la alternancia de género en las listas electorales.

El PRO tiene un antecedente de este tipo en 2015, cuando Mauricio Macri- decidió desplazar a Fernando Niembro de su candidatura en ese entonces de la lista de Cambiemos.