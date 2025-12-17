Presupuesto 2026: el oficialismo logró sostener el recorte en universidades y discapacidad

“La derogación es innegociable”, expresaron fuentes del oficialismo, mientras en el recinto de la Cámara Baja se desataba una disputa entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo por el artículo 75, que define la medida en cuestión.

Los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, destacó el hecho de que el jefe de Estado enviara al Congreso nacional “un presupuesto con equilibrio fiscal, ”algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió".

image

Tolosa Paz criticó el Presupuesto: “No contempla recursos para discapacidad, educación ni salud”

La diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz sostuvo este miércoles que el peronismo no votará este presupuesto porque “no convalida el ajuste brutal", la "extranjerización de la economía” ni la derogación de las leyes de Discapacitados y Universidades aprobadas por ”amplia mayoría" por el Congreso.

Al exponer sobre el dictamen de minoría, la exministra de Desarrollo Social también cuestionó que se haya aprobado votar por capítulo y por artículo para que “no den la cara quienes voten contra las personas con discapacidad y las universidades, leyes que fueron aprobadas por una gran mayoría en su momento”.

“Si quieren ajustar a los más débiles y a la educación, por lo menos tengan el decoro de hacerlo de frente”, agregó.

Agregó que este presupuesto no tiene en cuenta los recursos para "discapacidad ni para la educación pública, ni para el sistema sanitario, ni mucho menos para que el país crezca y se desarrolle en el tiempo”.