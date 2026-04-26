Protesta en el subte: liberan molinetes por un caso de acoso laboral

La medida será este lunes en la estación Federico Lacroze. Metrodelegados exigen la reincorporación de una empleada y denuncian persecución laboral.
Empleados del subte nucleados en la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro realizarán este lunes una medida de protesta en la estación Federico Lacroze de la Línea B, donde levantarán los molinetes desde las 7.00 en reclamo por la reincorporación de Araceli Pintos.
La trabajadora, empleada de la concesionaria Emova, fue despedida luego de denunciar un presunto caso de acoso sexual en su ámbito laboral, lo que desató un conflicto que ahora suma respaldo sindical y de organizaciones sociales.
Según informó el dirigente gremial Claudio Dellecarbonara, Pintos había señalado a un efectivo de la Policía de la Ciudad por situaciones de acoso durante su jornada de trabajo. A partir de esa denuncia, también se habrían registrado episodios de violencia laboral por parte de superiores jerárquicos.
Desde el sindicato sostienen que el despido fue una represalia directa. “Fue persecutorio, ilegal y discriminatorio”, afirmaron en un comunicado, en el que además acusaron a la empresa de encubrir conductas violentas.
La protesta cuenta con el respaldo del Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas. El reclamo no solo apunta a la restitución del puesto de trabajo, sino también a la implementación de protocolos efectivos frente a situaciones de violencia de género.
Los metrodelegados advirtieron que, si no hay respuestas por parte de la empresa, podrían profundizar las medidas en los próximos días. En ese marco, la liberación de molinetes aparece como una primera acción para visibilizar el conflicto sin interrumpir completamente el servicio.
comentar