Protesta en el subte: liberan molinetes por un caso de acoso laboral

Apoyo y advertencias

La protesta cuenta con el respaldo del Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas. El reclamo no solo apunta a la restitución del puesto de trabajo, sino también a la implementación de protocolos efectivos frente a situaciones de violencia de género.

Los metrodelegados advirtieron que, si no hay respuestas por parte de la empresa, podrían profundizar las medidas en los próximos días. En ese marco, la liberación de molinetes aparece como una primera acción para visibilizar el conflicto sin interrumpir completamente el servicio.