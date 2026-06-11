Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena a Cristina Kirchner

El diputado sostuvo en las redes sociales que la condena a la expresidenta "pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad". También insistió en sus críticas al gobierno de Javier Milei.
El diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto reclamó este jueves al Congreso de la Nación que declare nula la condena a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner por la causa Vialidad, al sostener que "pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad".
En un posteo de la red social X, el legislador aseguró que la Justicia "alteró las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar".
"Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse, porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada", remarcó.
En ese sentido, Pichetto consideró que "ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados". "Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes", indicó.
Según el diputados, "la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común".
El diputado opositor, que busca volver al redil del peronismo después de haber sido candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 y de haber ayudado al actual Gobierno con la aprobación de Ley Bases, también planteó su postura sobre la situación de Cristina Kirchner durante su participación en el encuentro “Argentina Productiva”, realizado en el Hotel Brizo de La Plata, en el marco del Acuerdo Federal para el Desarrollo. "Un Presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial", remarcó.
Señaló, asimismo, que "el Congreso tiene atribuciones fundamentales que es tomar juramento al Presidente, validar el resultado electoral". "Y también hay facultades inherentes del Congreso que puede entrarle, también, por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad", agregó.
"Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso", insistió.
En otro orden, Pichetto sostuvo que Javier Milei "es un presidente de transición con una crueldad increíble, con una falta de sensibilidad humana", de "sociabilidad" y "de vínculos". "Es un gobierno de inexpertos, de endeudadores seriales", disparó el exsenador nacional, y agregó que es un gobierno "de una letalidad extraordinaria" que "está destruyendo el alma de los argentinos".
Por otro lado, pidió el armado de un "gran frente de unidad nacional, que incluya al peronismo y a otros sectores", inclusive exlibertarios. De este gobierno de una letalidad extraordinaria, está destruyendo el alma de los argentinos.
"Yo creo es que no hay que ponerle ningún sesgo ideológico al peronismo. El peronismo, en sí mismo, es un movimiento nacional que contiene diversas expresiones, y tiene alianza, además, con los sectores populares. Y siempre el peronismo ha pensado la política desde el punto de vista de un frente, un frente político", analizó.
"Hay que encontrarse porque está en juego la Argentina y está en juego la gente. Si el Gobierno actual se queda cuatro años más, destruyen todo. Y hay que trabajar en un programa productivo, en un capitalismo nacional productivo", sugirió.
comentar