Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena a Cristina Kirchner

Según el diputados, "la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común".

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El diputado opositor, que busca volver al redil del peronismo después de haber sido candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 y de haber ayudado al actual Gobierno con la aprobación de Ley Bases, también planteó su postura sobre la situación de Cristina Kirchner durante su participación en el encuentro “Argentina Productiva”, realizado en el Hotel Brizo de La Plata, en el marco del Acuerdo Federal para el Desarrollo. "Un Presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial", remarcó.

Señaló, asimismo, que "el Congreso tiene atribuciones fundamentales que es tomar juramento al Presidente, validar el resultado electoral". "Y también hay facultades inherentes del Congreso que puede entrarle, también, por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad", agregó.

"Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso", insistió.

En otro orden, Pichetto sostuvo que Javier Milei "es un presidente de transición con una crueldad increíble, con una falta de sensibilidad humana", de "sociabilidad" y "de vínculos". "Es un gobierno de inexpertos, de endeudadores seriales", disparó el exsenador nacional, y agregó que es un gobierno "de una letalidad extraordinaria" que "está destruyendo el alma de los argentinos".

Por otro lado, pidió el armado de un "gran frente de unidad nacional, que incluya al peronismo y a otros sectores", inclusive exlibertarios. De este gobierno de una letalidad extraordinaria, está destruyendo el alma de los argentinos.

"Yo creo es que no hay que ponerle ningún sesgo ideológico al peronismo. El peronismo, en sí mismo, es un movimiento nacional que contiene diversas expresiones, y tiene alianza, además, con los sectores populares. Y siempre el peronismo ha pensado la política desde el punto de vista de un frente, un frente político", analizó.

"Hay que encontrarse porque está en juego la Argentina y está en juego la gente. Si el Gobierno actual se queda cuatro años más, destruyen todo. Y hay que trabajar en un programa productivo, en un capitalismo nacional productivo", sugirió.