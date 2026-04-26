Sturzenegger impulsa una reforma en el SMN con fuerte recorte de personal

Federico Sturzenegger denunció atraso operativo en el organismo y planteó reducir la planta a 150 empleados con inversión en sistemas automatizados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó una reforma profunda del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluye un fuerte recorte de personal y una modernización integral de sus sistemas. A través de sus redes sociales, el funcionario cuestionó el funcionamiento del organismo y aseguró que opera con tecnología obsoleta, lo que, según su diagnóstico, justifica una reestructuración que podría reducir la planta en más de un 80%.
Según detalló, el SMN cuenta actualmente con unos 1.000 empleados, pero solo 20 son meteorólogos, lo que evidenciaría una desproporción en su estructura. Además, señaló que el organismo dispone de cerca de 100 estaciones meteorológicas, muchas con más de 50 años de antigüedad. En ese contexto, afirmó que aún se utilizan planillas en papel y sistemas basados en DOS para procesar información, lo que calificó como un esquema “detenido en el tiempo”.
El funcionario sostuvo que este modelo no solo resulta ineficiente, sino también costoso. “Los sueldos de esas 7 personas por estación permiten pagar una estación moderna que transmite datos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno”, explicó. En esa línea, propuso que el organismo podría funcionar con alrededor de 150 trabajadores si se implementara un sistema automatizado con tecnología actual.
Sturzenegger también vinculó la falta de actualización del SMN con riesgos en materia de seguridad, al señalar que la ausencia de sistemas modernos de alerta temprana puede agravar el impacto de fenómenos climáticos extremos. En ese sentido, hizo referencia a eventos ocurridos en ciudades como La Plata y Bahía Blanca, y atribuyó esas falencias a la falta de inversión y planificación en gestiones anteriores.
La iniciativa forma parte del enfoque del gobierno de Javier Milei orientado a reducir el tamaño del Estado. El ministro remarcó que la modernización permitiría no solo optimizar recursos, sino también mejorar la calidad del servicio y la capacidad de respuesta ante emergencias, bajo un esquema que priorice la automatización y el análisis técnico por sobre las tareas manuales.
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