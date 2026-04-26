Sturzenegger impulsa una reforma en el SMN con fuerte recorte de personal

Sturzenegger también vinculó la falta de actualización del SMN con riesgos en materia de seguridad, al señalar que la ausencia de sistemas modernos de alerta temprana puede agravar el impacto de fenómenos climáticos extremos. En ese sentido, hizo referencia a eventos ocurridos en ciudades como La Plata y Bahía Blanca, y atribuyó esas falencias a la falta de inversión y planificación en gestiones anteriores.

La iniciativa forma parte del enfoque del gobierno de Javier Milei orientado a reducir el tamaño del Estado. El ministro remarcó que la modernización permitiría no solo optimizar recursos, sino también mejorar la calidad del servicio y la capacidad de respuesta ante emergencias, bajo un esquema que priorice la automatización y el análisis técnico por sobre las tareas manuales.