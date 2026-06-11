Karina Milei reunió a la mesa política y saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños

La secretaria general de la Presidencia encabezó el encuentro en Casa Rosada. Fue tras las nuevas críticas de la senadora al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó este jueves una foto de la mesa política del Gobierno para saludar a Patricia Bullrich por su cumpleaños 70. El gesto fue leído como un respaldo tras las críticas de la senadora al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la explicación sobre el crecimiento de su patrimonio.
“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡Feliz cumple Pato!”, escribió la hermana del Presidente en sus redes sociales, acompañando el posteo con la imagen tomada durante el encuentro en la Casa Rosada.
La publicación se produjo horas después de que Bullrich volviera a expresar diferencias con Adorni por los argumentos brindados sobre su declaración jurada patrimonial. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado", sostuvo la senadora.
"Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar", planteó la exministra, que fue la primera dirigente del oficialismo en exigirle a Adorni, hace un mes, que apurara su declaración jurada y diera explicaciones, en el marco de la causa judicial donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
En la fotografía difundida por la funcionaria se observa a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza soplando una vela colocada sobre una torta, acompañada por los principales integrantes de la mesa política del oficialismo. Del encuentro participaron el asesor presidencial Santiago Caputo; Eduardo 'Lule' Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el propio Adorni.
La reunión tuvo como eje la coordinación de la agenda legislativa del Gobierno, aunque el mensaje y la imagen compartida por Karina Milei también fueron leídos como una demostración de unidad interna en medio de las tensiones generadas por el caso Adorni.
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