Karina Milei reunió a la mesa política y saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños

En la fotografía difundida por la funcionaria se observa a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza soplando una vela colocada sobre una torta, acompañada por los principales integrantes de la mesa política del oficialismo. Del encuentro participaron el asesor presidencial Santiago Caputo; Eduardo 'Lule' Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el propio Adorni.

La reunión tuvo como eje la coordinación de la agenda legislativa del Gobierno, aunque el mensaje y la imagen compartida por Karina Milei también fueron leídos como una demostración de unidad interna en medio de las tensiones generadas por el caso Adorni.