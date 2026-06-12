Villarruel le reclamó a Adorni que cumpla con los informes en el Senado

La nota enviada desde la Presidencia del Senado, con fecha del 11 de junio de 2026, solicita a Adorni que informe cuándo estará disponible para asistir a una sesión informativa en la Cámara alta. ¿Lo quiere exponer?
En medio de la polémica por la presentación de la declaración jurada, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, le reclamó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que concurra durante junio a la Cámara de Senadores para brindar su informe de gestión, tal como establece la Constitución Nacional.
La solicitud fue difundida por la propia titular de la Cámara alta a través de sus redes sociales, donde recordó que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes de manera alternada entre ambas cámaras.
“Acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores”, expresó la vicepresidenta en una publicación difundida en X. Además, señaló que Adorni no cumple con esa obligación desde que asumió el cargo en noviembre de 2025.
El pedido se conoció luego de que el funcionario anunciara que recién asistirá en julio. “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”, había informado Adorni a través de sus redes sociales.
Sin embargo, Villarruel rechazó esa decisión y recordó que el artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno.
En el mismo mensaje, sostuvo que el jefe de Gabinete “debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno” y adelantó que convocó a la Labor Parlamentaria para discutir este y otros temas.
Cabe mencionar que el primer y único informe de gestión de Adorni fue ante la Cámara de Diputados de la Nación, en abril, y también se realizó en un contexto atravesado por cuestionamientos vinculados a sus viajes y a su patrimonio. Aquel día, la oposición había elevado más de 4.800 preguntas por escrito, pero el funcionario evitó centrarse en su situación judicial. “Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”, expuso.
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