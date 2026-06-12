Villarruel le reclamó a Adorni que cumpla con los informes en el Senado

Sin embargo, Villarruel rechazó esa decisión y recordó que el artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno.

En el mismo mensaje, sostuvo que el jefe de Gabinete “debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno” y adelantó que convocó a la Labor Parlamentaria para discutir este y otros temas.

Cabe mencionar que el primer y único informe de gestión de Adorni fue ante la Cámara de Diputados de la Nación, en abril, y también se realizó en un contexto atravesado por cuestionamientos vinculados a sus viajes y a su patrimonio. Aquel día, la oposición había elevado más de 4.800 preguntas por escrito, pero el funcionario evitó centrarse en su situación judicial. “Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”, expuso.