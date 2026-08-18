Villarruel preocupada por el desempleo y por los argentinos "que no llegan a fin de mes"

Acto seguido elogió a los trabajadores rurales. "Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina", afirmó.

Sin esquivar ningún tema, la presidenta de la Cámara Alta se refirió a las elecciones presidenciales del 2027 y en diálogo con la prensa, sostuvo: "Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro".

Agregó que "en la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades".

Previo a retirarse del evento, Villarruel dejó un mensaje en el que la economía del ciudadano común volvió a ser el tema central. "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción", sentenció

Y concluyó: "El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento".

La ruptura de la vicepresidenta con el gobierno nacional se nota cada vez más y una prueba es que Villarruel no fue invitada al acto que encabezó el jefe de Estado, Javier Milei, este lunes 17 de agosto en conmemoración a un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

La titular del Senado recordó al prócer argentino en su cuenta de la red social X y resaltó que "su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días".