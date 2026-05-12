Causa Alberto Nisman: procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado

Alberto Nisman.png El fiscal Alberto Nisman murió el 18 de enero de 2015.

“A raíz de la muerte violenta del fiscal federal Natalio Alberto Nisman en el complejo Le Parc Puerto Madero” intervino la fiscalía que en ese entonces presidía Fein y las conductas por las cuales ahora se la procesó “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita y afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”, evaluó Ercolini.

Nisman investigaba el atentado a la AMIA y días antes de aparecer sin vida con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de ese ataque terrorista a raíz de la firma del Memorandum con Irán.

La decisión de Ercolini se alinea con el pedido del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien tras la declaración indagatoria de Fein había reclamado el procesamiento por la figura de encubrimiento.