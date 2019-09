Qué dijo Cristina Kirchner sobre la llegada de Maradona a Gimnasia

Se sabe que la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos simpatiza con el Lobo, que en la última semana anunció la incorporación del astro como director técnico. La ex mandataria se refirió al asunto.

"La verdad que la gente del Lobo debe estar enloquecida... Yo no soy hincha fanática porque mucho no me gusta el fútbol, pero mi hermana estaba exultante", afirmó Cristina.

La dirigente además trazó un paralelismo entre el nombre del polideportivo misionero que la recibió en la ocasión con el de un ícono del básquetbol de Gimnasia. "Mirá lo que son las coincidencias: estamos en este estadio que se llama Finito Gehrmann y recién estuve con Finito, que me fue a ver con su esposa al hotel. Recuerdo que Finito, además de ser estrella de la Selección Nacional de básquet, era estrella de Gimnasia. Me acuerdo cuando iba a verlo, que mi mamá me llevaba a la sede de la Calle 4 entre 51 y 53 en La Plata, y está tan alto como siempre, impresionante. Hoy ha sido un día de recuerdos y de emociones. Y también de reencuentros".

ADEMÁS:

