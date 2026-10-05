Rechazan el pedido de Pichetto para suspender el DNU que derogó la Ley de Tierras

La solicitud del diputado de Encuentro Federal y su compañero de bloque, Nicolás Massot, fue desestimada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1.
El pedido de los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender con una medida cautelar interina el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales (26.737) fue rechazado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Enrique Alonso Regueira.
En el fallo, el tribunal argumentó que "no se acredita la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables" que justifiquen la aceptación de la pre-cautelar.
Pichetto y Massot, ambos del bloque Encuentro Federal, habían realizado una presentación luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazara la demanda promovida por el CECIM por "falta de legitimación".
Además, el Alonso Regueira le dio al gobierno nacional cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar.
En ese contexto, Pichetto pidió reducir el plazo a dos días. “Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, afirmó el diputado.
"Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe", destacó Pichetto.
Al margen de la presentación en la Justicia, Pichetto y Massot firmaron el pedido de la oposición para tratar en una sesión especial el DNU 70/2023 el próximo 15 de octubre, junto a Discapacidad y Endeudamiento Familiar. Por el momento, los bloques que impulsan el pedido están lejos de conseguir el quórum.
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