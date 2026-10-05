Rechazan el pedido de Pichetto para suspender el DNU que derogó la Ley de Tierras

En ese contexto, Pichetto pidió reducir el plazo a dos días. “Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, afirmó el diputado.

"Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe", destacó Pichetto.

Al margen de la presentación en la Justicia, Pichetto y Massot firmaron el pedido de la oposición para tratar en una sesión especial el DNU 70/2023 el próximo 15 de octubre, junto a Discapacidad y Endeudamiento Familiar. Por el momento, los bloques que impulsan el pedido están lejos de conseguir el quórum.