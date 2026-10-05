Ley de Tierras: marcha a Tribunales en contra del fallo de la Corte Suprema

Junto a la CTA de los Trabajadores, organismos de Derechos Humanos y partidos políticos, ratificamos hoy la movilización de mañana a la Corte Suprema contra el fallo que deroga la Ley de Tierras.



Se ha invalidado el derecho de los excombatientes de Malvinas a presentar una… pic.twitter.com/5o6JUfLHRr — Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) October 5, 2026

Quien también se refirió a la convocatoria fue Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), e informó que también se movilizarán el 15 de octubre, junto a otras organizaciones, "para dar de baja el DNU completo":

“Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos. Uno de ellos es el tema de la emergencia para la continuidad de la ley de discapacidad. El otro punto tiene que ver con el endeudamiento y la morosidad de las familias. Y el tercero es la derogación del DNU 70/23, que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras, pero también tantos otros que golpean a la comunidad", aseguró.

Mientras que la diputada nacional Myriam Bregman indicó que la Corte Suprema "no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país" y remarcó que toda la "ya se pronunció en defensa de la tierra y de la soberanía".

"La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo. Es grave: no estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio", afirmó.