Ley de Tierras: marcha a Tribunales en contra del fallo de la Corte Suprema

Sindicatos, partidos de izquierda y otras organizaciones convocan en rechazo al fallo que volvió a habilitar la compra ilimitada de territorio a extranjeras.
Organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas convocaron a una movilización, este martes a partir de las 16:00 hacia Tribunales, luego del revés de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el artículo del DNU 70/2023 relacionado con la denominada Ley de Tierras, que volvió a habilitar la compra ilimitada de territorio por parte de personas y empresas extranjeras.
“Junto a la CTA de los Trabajadores, organismos de Derechos Humanos y partidos políticos, ratificamos hoy la movilización de mañana a la Corte Suprema contra el fallo que deroga la Ley de Tierras”, escribió en la red social X el secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A) Hugo Godoy.
“Se ha invalidado el derecho de los excombatientes de Malvinas a presentar una demanda contra este decreto. Parece que pueden ir a dar la vida para defender la Patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos terminemos viviendo como inquilinos en nuestra propia tierra”, agregó el dirigente.
Y cerró: “No solamente vamos a repudiar las decisiones de la Corte, sino también, y fundamentalmente, a seguir exigiendo tanto en el ámbito judicial como en la Cámara de Diputados que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 70/23”.
Quien también se refirió a la convocatoria fue Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), e informó que también se movilizarán el 15 de octubre, junto a otras organizaciones, "para dar de baja el DNU completo":
“Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos. Uno de ellos es el tema de la emergencia para la continuidad de la ley de discapacidad. El otro punto tiene que ver con el endeudamiento y la morosidad de las familias. Y el tercero es la derogación del DNU 70/23, que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras, pero también tantos otros que golpean a la comunidad", aseguró.
Mientras que la diputada nacional Myriam Bregman indicó que la Corte Suprema "no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país" y remarcó que toda la "ya se pronunció en defensa de la tierra y de la soberanía".
"La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo. Es grave: no estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio", afirmó.
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