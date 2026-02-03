Reunión clave para evitar el paro de trenes del jueves: La Fraternidad pide un 18% de aumento

trenes Hoy se define si se mantiene el paro de trenes dictado para este jueves 5 de febrero.

En la última reunión, el Ejecutivo le ofreció una recompansación del 1% para los salarios de enero pero la consideraron insuficiente. La Fraternidad adelantó que, en base a la oferta, van a decidir si levantan o no el paro dictado para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectaría a varias líneas, a los servicios de larga distancia y de carga.

“Creo que la oferta del Gobierno será del 12% y si nos dan eso, no vamos a aceptar. Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes“, expresó el secretario general del gremio, Omar Maturano, en diálogo con Radio La Red.

Según Maturano, los trabajadores perdieron un 40% de su poder adquisitivo desde 2023 y hoy un maquinista con 10 años de antigüedad cobra $1.500.000, cuando el objetivo del gremio es llegar a un piso de $2.200.000.

Si la reunión no llega a buen puerto, el jueves no funcionarán estas líneas de trenes:

Mitre

Sarmiento

San Martín

Urquiza

Roca

Belgrano Norte

Belgrano Sur

Tren de la Costa

Desde La Fraternidad publicaron un comunicado en el que informaron sobre el paro: “Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un plan de lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas. Por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”.