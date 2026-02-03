Política |

Reunión clave para evitar el paro de trenes del jueves: La Fraternidad pide un 18% de aumento

La Fraternidad se junta con el Gobierno este martes a las 11. Omar Maturano advirtió que la oferta anterior del 1% fue "burda" y esperan una superadora.

Este martes desde las 11, el gremio ferroviario La Fraternidad se reunirá con el Gobierno para intentar solucionar el conflicto salarial y desactivar el paro de trenes programado para el jueves 5 de febrero.

trenes
Hoy se define si se mantiene el paro de trenes dictado para este jueves 5 de febrero.

Hoy se define si se mantiene el paro de trenes dictado para este jueves 5 de febrero.

En la última reunión, el Ejecutivo le ofreció una recompansación del 1% para los salarios de enero pero la consideraron insuficiente. La Fraternidad adelantó que, en base a la oferta, van a decidir si levantan o no el paro dictado para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectaría a varias líneas, a los servicios de larga distancia y de carga.

Creo que la oferta del Gobierno será del 12% y si nos dan eso, no vamos a aceptar. Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes“, expresó el secretario general del gremio, Omar Maturano, en diálogo con Radio La Red.

ADEMÁS: La Fraternidad confirma paro de trenes: cuándo es y qué líneas se verán afectadas

Según Maturano, los trabajadores perdieron un 40% de su poder adquisitivo desde 2023 y hoy un maquinista con 10 años de antigüedad cobra $1.500.000, cuando el objetivo del gremio es llegar a un piso de $2.200.000.

Si la reunión no llega a buen puerto, el jueves no funcionarán estas líneas de trenes:

  • Mitre
  • Sarmiento
  • San Martín
  • Urquiza
  • Roca
  • Belgrano Norte
  • Belgrano Sur
  • Tren de la Costa

Desde La Fraternidad publicaron un comunicado en el que informaron sobre el paro: “Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un plan de lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas. Por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados