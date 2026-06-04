Ricardo Echegaray fue despedido de ARCA tras su condena a prisión

"Conforme lo previsto en el artículo 10 del Régimen Disciplinario Unificado de ARCA: ´Son causales para imponer exoneración. (...) 7.- Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública´", sostuvo el organismo en su resolución.

La decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no implicó una nueva valoración sobre la conducta del ex titular de la AFIP ni la reapertura de un procedimiento disciplinario autónomo. Por el contrario, el organismo entendió que debía ejecutar una consecuencia administrativa que surge directamente de una condena judicial que incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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"Conforme lo previsto en el artículo 10 del Régimen Disciplinario Unificado de ARCA: ´Son causales para imponer exoneración. (...) 7.- Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública´", sostuvo el organismo en forma oficial.

La medida constituye uno de los efectos institucionales más relevantes derivados de la condena confirmada por la Justicia contra quien fue uno de los funcionarios más poderosos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

En 2004 asumió como director general de la Aduana, en 2007 como presidente de Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y desde 2009 como titular de la AFIP.

Pero con la salida del kirchnerismo del poder continuó como empleado de la Aduana por ser de planta permanente desde hacía más de 30 años.