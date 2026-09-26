Gisela Marziotta suma apoyos para competir por la intendencia de Ituzaingó

Con la mira en las elecciones del próximo año, el peronismo busca candidatos y candidatas competitivos para todos los territorios pero, especialmente, para el GBA. Marziotta tiene el perfil necesario y suma apoyos importantes.
Ante el progresivo agotamiento del proyecto de La Libertad Avanza (LLA) -que cuestiona hasta el PRO, su principal socio-, la oposiciòn ya comenzó a trabajar en proyectos, alianzas y definición de candidatos y candidatas para competir en todos los distritos, especialmente en la Provincia de Buenos Aires donde se concentra la mayor cantidad de votantes de la Argentina y el peronismo tiene su mayor apoyo.
"Se necesitan representantes confiables para el PJ y para la gente, con capacidad de debate en televisión, radio, streaming y redes sociales...Y en eso estamos", señaló un veterano operador político a este medio.
Durante semana que acaba de finalizar, la interna política nacional se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde coincidieron el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Toto Caputo y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial Axel Kicillof.
Milei y Caputo trataron de llevar confianza a los "mercados" y relativizar el potencial triunfo del peronismo en las próximas elecciones. Kicillof intentó mostrarse como un moderado al que no debían temer si es que llegara a ser Presidente de la Argentina en 2027 .-cuando aún no es candidato del PJ, ni de Derecho al Futuro, su propia agrupación-.
Mientras tanto, en la Argentina el sindicalista y empresario de medios Víctor Santa María estuvo centrado en promover acciones políticas concretas en el Gran Buenos Aires. Para tal fin se reunió con Sergio Massa -quien viene trabajando para unir a todas las corrientes del peronismo- y con Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que tiene fuerte presencia territorial en todo el conurbano.
Fuentes cercanas a esas conversaciones aseguraron a este medio que en ambas reuniones -con Massa y Pérsico- se habló de territorio, proyectos, estrategias y nombres propios.
Según indicaron los informantes, Santa María hizo foco en un partido bonaerense: Ituzaingó. Y señaló que la mejor candidata era Gisela Marziotta, quien además de tener una exitosa carrera como periodista y legisladora, es la principal armadora del líder sindical en su construcción bonaerense.
Marziotta es una de las responsables del crecimiento del espacio denominado Peronismo por la Provincia. Por ello, distintos dirigentes la respaldan para competir por la Intendencia Municipal del partido oeste del Gran Buenos Aires.
Incluso, el trabajo territorial de Marziotta fue validado por el Frente Renovador y por el Movimiento Evita, que le manifestaron a Santa María su apoyo a la periodista.
comentar