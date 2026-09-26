Gisela Marziotta suma apoyos para competir por la intendencia de Ituzaingó

Mientras tanto, en la Argentina el sindicalista y empresario de medios Víctor Santa María estuvo centrado en promover acciones políticas concretas en el Gran Buenos Aires. Para tal fin se reunió con Sergio Massa -quien viene trabajando para unir a todas las corrientes del peronismo- y con Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que tiene fuerte presencia territorial en todo el conurbano.

Gisela Marziotta a Ituzaingó

Fuentes cercanas a esas conversaciones aseguraron a este medio que en ambas reuniones -con Massa y Pérsico- se habló de territorio, proyectos, estrategias y nombres propios.

Según indicaron los informantes, Santa María hizo foco en un partido bonaerense: Ituzaingó. Y señaló que la mejor candidata era Gisela Marziotta, quien además de tener una exitosa carrera como periodista y legisladora, es la principal armadora del líder sindical en su construcción bonaerense.

Marziotta es una de las responsables del crecimiento del espacio denominado Peronismo por la Provincia. Por ello, distintos dirigentes la respaldan para competir por la Intendencia Municipal del partido oeste del Gran Buenos Aires.

Incluso, el trabajo territorial de Marziotta fue validado por el Frente Renovador y por el Movimiento Evita, que le manifestaron a Santa María su apoyo a la periodista.